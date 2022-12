December 9, 2022 / 02:57 PM IST

మాస్కో: రష్యాలోని షాపింగ్‌ మాల్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. సుమారు ఏడు వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణం మేర మంటలు విస్తరించాయి. దీంతో మంటలను అదుపు చేసేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. రష్యా రాజధాని మాస్కో ఉత్తరాన శివారు ప్రాంతమైన ఖిమ్కిలో ఈ సంఘటన జరిగింది. అక్కడి మెగా ఖిమ్కి షాపింగ్ సెంటర్‌లో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున భారీగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. ఫుట్‌బాల్‌ క్రీడా మైదానం మేర విస్తీర్ణంలో ఉన్న షాపింగ్‌ మాల్‌ అంతటా మంటలు వ్యాపించాయి. కొన్ని పేలుడు శబ్దాలు కూడా వినిపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ షాపింగ్‌ మాల్‌ భవనంలో ఉంటున్న నివాసితులు, సిబ్బంది అక్కడి నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు.

కాగా, సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఫైర్‌ఫైటర్లు అక్కడకు చేరుకున్నారు. మంటలను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే ఎవరో ఉద్దేశపూర్వకంగానే మంటలు రాజేసి ఉంటారని రష్యా అత్యవసర సేవల మంత్రిత్వ శాఖ అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. మాస్కోలోని షెరెమెటీవో విమానాశ్రయం నుంచి 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఖిమ్కి, మెగా షాపింగ్ మాల్‌తోపాటు ప్రసిద్ధ వినోద కేంద్రం కూడా. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడికి ముందు పశ్చిమ దేశాల రిటైల్‌ వ్యాపార కంపెనీలకు ఈ షాపింగ్‌ సెంటర్‌ నిలయంగా ఉండేది. మరోవైపు ఈ భారీ అగ్నిప్రమాదం వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

massive fire inside the Mega Khimki shopping center, #Moscow The burning area increased to 17 thousand square meters. #Fire #MegaKhimki #Russia #Moscow pic.twitter.com/o2NiCRP0x0

#Russia on 🔥: Shopping mall in #Moscow is on fire, with intermittent explosions. pic.twitter.com/gfd0xzolIU

— Igor Sushko (@igorsushko) December 9, 2022