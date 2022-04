April 15, 2022 / 06:47 AM IST

బ్రసీ‌లియా: కరోనా ఆంక్షలు సడ‌లిస్తే హమ్మయ్యా అని ఊపిరి పీల్చు‌కుని టూర్లకు ప్లాన్‌ వేస్తాం. కానీ బ్రెజి‌ల్‌‌లోని (Brazil) సావో పోలోలో ఓ వ్యక్తి మాత్రం మాస్కులు పెట్టు‌కో‌వా‌ల్సిన అవ‌సరం లేదని తన చెవు‌లనే కట్‌ చేసు‌కు‌న్నాడు. మైఖేల్‌ ఫారో ప్రాడ్డో అనే వ్యక్తి ఇలా తన ఆనం‌దాన్ని సెల‌బ్రేట్‌ చేసు‌కు‌న్నాడు. మనో‌డికి భయం‌క‌ర‌మైన దెయ్యం మాది‌రిగా మారి‌పో‌వా‌ల‌నేది కల. అందుకే ఎప్ప‌టి‌క‌ప్పుడు తన శరీ‌రంలో ఏదో ఒక మార్పులు చేసు‌కుం‌టూనే ఉంటాడు. అందుకే అత‌డిని అందరూ మానవ రూపంలో ఉన్న సైతాన్‌ అని పిలు‌స్తారు.

When God has created you well, then you decided to recreate yourself.

So many of us are like this, the only difference with Michel Faro do prado and we are he decided to do it on his outer body.

Jesus is coming soon! https://t.co/JrYOOFcxV7

— Ọlámidé Ọmọreghà 🇳🇬 🇰🇪 (@Officialregha) September 25, 2020