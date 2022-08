Watch: దగ్గిన చేతితో బిల్లుపై సంతకం… అందరికీ షేక్‌ హ్యాండ్‌ ఇచ్చిన జో బైడెన్‌

August 17, 2022 / 05:32 PM IST

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. దగ్గిన చేతితో ఒక బిల్లుపై సంతకం చేసిన ఆయన ఆ తర్వాత పలువురు చట్ట సభ్యులకు షేక్‌ హ్యాండ్‌ ఇచ్చారు. జో బైడెన్‌ ఇటీవలే కరోనా నుంచి కోలుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జరిగిన ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. కీలకమైన మధ్యంతర ఎన్నికలకు ముందు డెమోక్రాట్‌లకు మరో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చే ద్రవ్యోల్బణం తగ్గింపు చట్టాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వం చేసింది. వాతావరణ మార్పు, ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుగా వ్యవహరించే ఈ బిల్లు సంపన్న సంస్థలపై అధిక పన్నులు, స్టాక్ బైబ్యాక్‌లపై పన్ను విధింపులు, అధిక ఆదాయ కుటుంబాలపై పన్ను చట్టాలను పటిష్టంగా అమలు చేయడం వంటిని నిర్దేశిస్తుంది. తద్వారా వచ్చే పదేళ్లలో ఈ చట్టం ద్వారా 740 బిలియన్‌ డాలర్ల ఆదాయం వస్తుందని అంచనా వేశారు.

కాగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ ఈ కీలక బిల్లుపై మంగళవారం సంతకం చేశారు. అయితే బిల్లుపై సంతకానికి ముందు మాస్క్‌ తీసిన ఆయన చేతిని నోటి ముందు ఉంచుకుని దగ్గారు. అనంతరం సీటులో కూర్చొని బిల్లుపై సంతకం చేశారు. ఆ పెన్‌ను వెస్ట్ వర్జీనియా సెనేటర్ జో మంచిన్‌కు అందజేశారు. అనంతరం అక్కడ ఉన్న సెనేటర్లు, అధికారులు, ఇతరులతో ఆయన కరచాలనం చేశారు.

మరోవైపు పలు మీడియా సంస్థలు రికార్డు చేసిన ఈ వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. ఇటీవల ఆయన రెండు సార్లు కరోనా బారిన పడ్డారు. వారం రోజుల కిందట కోలుకున్న జో బైడెన్‌ ఇలా వ్యవహరించడంపై నెటిజన్లు షాక్‌ అయ్యారు. ఆయన తీరును పలువురు విమర్శించారు.

Joe Biden entered the room to sign the bill.

Took off his mask.

Coughed into his hand

Signed the bill.

Gave the pen to Manchin.

Put his mask back on.

Shook hands with everyone in the room. pic.twitter.com/s97mv1QsJ3

— Greg Price (@greg_price11) August 16, 2022