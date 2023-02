February 8, 2023 / 10:58 AM IST

Jill Biden | అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ (joe Biden) భార్య, అమెరికా ప్రథమ మహిళ జిల్‌ బైడెన్‌(Jill Biden).. ఆ దేశ ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హ్యారిస్‌(Kamala Harri) భర్తకు ముద్దుపెట్టారు. క్యాపిట్‌ హిల్‌లో జరిగిన సమావేశం సందర్భంగా ఈ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. సమావేశం సందర్భంగా అక్కడికి వచ్చిన జిల్ బైడెన్‌‌.. అక్కడే ఉన్న కమలా హ్యారిస్‌ భర్త డగ్లస్‌ ఎమహాఫ్‌ (Doug Emhoff )కు లిప్‌లాక్‌ ఇచ్చారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను అమెరికన్‌ జర్నలిస్ట్‌ బెన్నీ జాన్సన్‌ ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ‘జిల్‌ బైడెన్‌ కమలా హ్యారిస్‌ భర్తను లిప్స్‌పై ముద్దు పెట్టుకున్నారా..?’ అంటూ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

కాగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఉభ‌య‌స‌భ‌ల‌ను ఉద్దేశించి మంగళవారం రాత్రి ప్రసంగించారు. స్టేట్ ఆఫ్ ద యూనియ‌న్‌లో బైడెన్ ప్రసంగించ‌డం ఇది రెండోసారి. ఈసారి ఆయ‌న ఉభ‌య‌స‌భ‌ల‌ను ఉద్దేశించి గంటా 15 నిమిషాలు మాట్లాడారు. ఆ ప్రసంగంలో చైనాకు ప‌రోక్షంగా వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఒక‌వేళ త‌మ సార్వభౌమ‌త్వానికి చైనా నుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉంటే, అప్పుడు దేశాన్ని ర‌క్షించుకునేందుకు స‌రైన రీతిలో స్పందిస్తామ‌ని అన్నారు. దానికి త‌గిన‌ట్లే వ్యవ‌హ‌రిచామ‌ని కూడా ఆయ‌న తెలిపారు. గ‌త శ‌నివారం చైనా నిఘా బెలూన్‌ను పేల్చివేసిన విష‌యాన్ని ఆయ‌న త‌న ప్రసంగంలో ప‌రోక్షంగా వెల్లడించారు.

Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu

We can just end this here tonight. pic.twitter.com/rnPtKM5Ok3

— Danny De Urbina (@dannydeurbina) February 8, 2023