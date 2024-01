January 2, 2024 / 03:19 PM IST

టోక్యో: టోక్యో విమానాశ్ర‌యంలో భారీ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. 367 మంది ప్ర‌యాణికులు ఉన్న జ‌పాన్ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన విమానం(Japan Plane).. విమానాశ్ర‌యంలో ఆగి ఉన్న కోస్టు గార్డు ప్లేన్‌ను ఢీకొట్టింది. ఆ స‌మ‌యంలో భారీ స్థాయిలో మంట‌లు వ్యాపించాయి. మండుతున్న విమానం నుంచి కొంద‌రు ప్ర‌యాణికులు ప‌రుగులు తీశారు.

హ‌నెడా విమానాశ్ర‌యంలో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ప్ర‌మాదానికి చెందిన అనేక వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఇంత‌కీ ఈ ప్ర‌మాదంలో ఎంత ప్రాణ న‌ష్టం జ‌రిగింద‌న్న విష‌యం తెలియ‌లేదు.

సోమ‌వార‌మే భారీ స్థాయిలో జ‌పాన్‌ను భూకంపం కుదిపేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ విప‌త్తు నుంచి తేరుకోక‌ముందే జ‌పాన్‌లో మ‌రో ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఇవాళ కూడా ఇంకా జ‌పాన్‌లో భూ ప్ర‌కంప‌న‌లు న‌మోదు అవుతున్నాయి. ఇషికావా రాష్ట్రంలో ప‌రిస్థితి ద‌య‌నీయంగా ఉంది.

