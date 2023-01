January 31, 2023 / 04:27 PM IST

న్యూఢిల్లీ : టెక్నాల‌జీ పెర‌గ‌డంతో లాభంతో పాటు న‌ష్టాలూ మాన‌వాళిని వెంటాడుతున్నాయి. టెక్నాల‌జీ అప్‌గ్రేడ్ కావ‌డంతో క‌ష్ట‌మైన ప‌నులూ అవ‌లీల‌గా చేసుకోగ‌లుగుతుండ‌గా యాంత్రీక‌ర‌ణ‌తో వేలాది కొలువుల‌కు కోత‌ప‌డుతుండటం ఆందోళ‌న రేకెత్తిస్తోంది. ఇక అమెరికాలోని టెక్సాస్‌లో ఉద్యోగుల‌తో ప‌నిలేకుండా రోబోల‌తో న‌డిచే అవుట్‌లెట్‌ను గ‌త ఏడాది డిసెంబ‌ర్‌లో మెక్‌డొనాల్డ్స్ ఓపెన్ చేసింది. ఈ అవుట్‌లెట్‌లో ఆహారం త‌యారుచేయ‌డం ద‌గ్గ‌ర నుంచి స‌ర్వ్ చేయ‌డం వ‌ర‌కూ రోబోలే అన్నీ మేనేజ్ చేస్తాయి.

A first-of-its-kind McDonald’s has opened in White Settlement, TX, a suburb of Ft. Worth. The location is almost entirely automated, with machines handling every aspect of the consumer experience — including the drive-thru window.

