భార్య, పిల్లలున్న టెస్లా కారును.. లోయలోకి దూకించిన భారత సంతతి వ్యక్తి

వాషింగ్టన్‌: భార్య, పిల్లలతో కలిసి టెస్లా కారులో ప్రయాణించిన భారత సంతతి వ్యక్తి, ఉద్దేశపూర్వకంగా దానిని కొండ పైనుంచి లోయలోకి దూకించాడు. అయితే అదృష్టవశాత్తు ఆ కారులోని వారంతా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. విస్తూపోయే ఈ సంఘటన అమెరికాలో జరిగింది. భారత సంతతి వ్యక్తి అయిన 41 ఏళ్ల ధర్మేష్ ఏ పటేల్, కాలిఫోర్నియాలోని ఓ ప్రాంతంలో కుటుంబంతో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. అయితే భార్య, పిల్లలతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని అతడు భావించాడు. ఈ నేపథ్యంలో కుటుంబంతో కలిసి టెస్లా కారులో ప్రయాణించిన ధర్మేష్‌, శాన్ మాటియో కౌంటీ వద్ద హైవే మార్గంలోని కొండపై నుంచి లోయలోకి కారును దూకించాడు. సుమారు 300 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కొండ్ల రాళ్ల మధ్య పడిన ఆ టెస్లా కారు తుక్కుతుక్కైంది.

కాగా, దీనిని చూసిన కొందరు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో పోలీసులు వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. రెస్క్యూ సిబ్బంది తాళ్ల సహాయంతో కారు పడిన ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. అందులోని పెద్దలు, 9 ఏళ్ల బాలుడు, నాలుగేళ్ల పాప స్వల్ప గాయాలతో బతికి ఉండటం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. హెలికాప్టర్‌ ద్వారా వారిని రక్షించి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు ధర్మేష్‌ పటేల్‌ కావాలనే కారును లోయలోకి దూకించినట్లు ఆధారాల ద్వారా గ్రహించారు. దీంతో ఆత్మహత్యాయత్నం, హత్యాయత్నం, చిన్న పిల్లలకు హాని కలిగించడం వంటి సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. హాస్పిటల్‌ నుంచి డిశ్చార్జ్‌ కాగానే ధర్మేష్‌ను అరెస్ట్‌ చేస్తామని పోలీస్‌ అధికారి తెలిపారు.

మరోవైపు ఎత్తైన కొండ పైనుంచి కిందకు టెస్లా కారు పడినప్పటికీ అందులోని ప్రయాణికులంతా సురక్షితంగా ఉండటంపై పలువురు నెటిజన్లు విస్మయం చెందింది. ప్రయాణికుల భద్రతను ఆ కారు మరోసారి నిరూపించిందని కొనియాడారు.

