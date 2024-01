Pilot Out Of Plane Survived | విమానం విండో నుంచి గాల్లో వేలాడిన పైలట్‌.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే

January 8, 2024 / 07:27 PM IST

లండన్‌: విమానం విండ్ స్క్రీన్ గాల్లో ఎగిరిపోయింది. దీంతో అక్కడున్న పైలట్‌ విమానం నుంచి గాల్లోకి దూసుకెళ్లాడు. అదృష్టవశాత్తు అతడి కాళ్లు క్యాబిన్‌ లోపల ఉండటంతో మరో సిబ్బంది చాకచక్యంగా పట్టుకున్నాడు. మరో పైలట్‌, మిగతా సిబ్బంది అప్రమత్తంగా వ్యవహరించారు. ఈ నేపథ్యంలో గాల్లో వేలాడిన ఆ పైలట్‌తో సహా ఆ విమానంలోని ప్రయాణికులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. 1990లో బ్రిటీష్‌ ఎయిర్‌వేస్‌ విమానం ఈ భయానక పరిస్థితిని ఎదుర్కొంది. జూన్‌ 10న ఉదయం 8.20 గంటలకు బీఏ 5390 విమానం మలాగాకి వెళ్లేందుకు బర్మింగ్‌హామ్ నుంచి టేకాఫ్‌ అయ్యింది. 119 మంది ప్రయాణికుల సామర్థ్యం ఉన్న ఆ ఫ్లైట్‌లో 81 మంది ప్రయాణికులు, ఆరుగురు సిబ్బంది ఉన్నారు.

కాగా, విమానం గాల్లోకి లేచిన 13 నిమిషాల తర్వాత 17,300 అడుగుల ఎత్తులో ఉండగా కెప్టెన్ తిమోతీ లాంకాస్టర్ వైపు ఉన్న విండ్ స్క్రీన్ ఉన్నట్టుండి ఊడిపోయింది. దీంతో పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. ఆ వెంటనే విమాన కెప్టెన్‌ అయిన పైలట్‌ లాంకాస్టర్ ఆ విండో నుంచి గాల్లోకి వెళ్లారు. అయితే అదృష్టవశాత్తు ఆయన తన కాళ్లతో ఫ్లైట్‌ కంట్రోల్‌ను గట్టిగా పట్టుకున్నారు.

మరోవైపు ఫ్లైట్ క్యాబిన్‌లో ఉన్న సిబ్బంది నిగెల్ ఓగ్డెన్ వెంటనే కెప్టెన్ లాంకాస్టర్ కాళ్లను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. మరో సిబ్బంది సైమన్ రోజర్స్ కూడా వెంటనే క్యాబిన్‌లోకి వచ్చాడు. కెప్టెన్‌ కాళ్లు గట్టిగా పట్టుకోవడంలో గాయపడిన నిగెల్ ఓగ్డెన్‌ను గట్టిగా ఒడిసిపట్టుకున్నాడు. అలాగే పైలట్‌ కుర్చీకి అతడు కట్టేసుకున్నాడు. ఇంతలో కో-పైలట్ అలిస్టర్ అట్చెసన్ వెంటనే ఆక్సిజన్ మాస్క్‌ ధరించాడు. ఆటో పైలట్‌ మోడ్‌లో ఉండి కిందకు దిగుతున్న విమానాన్ని కంట్రోల్‌ చేశాడు. విమానంలోని ప్రయాణికులకు మిగతా సిబ్బంది ధైర్యం చెప్పారు. సీటు బెల్టులు కట్టుకోవాలని అనౌన్స్‌ చేశారు.

సుమారు 20 నిమిషాల తర్వాత ఆ విమానం సేఫ్‌గా ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ల్యాండ్‌ అయ్యింది. అంత వరకు ఊడిన విమానం విండ్ స్క్రీన్ నుంచి ప్రాణాలతో గాల్లో వేలాడిన కెప్టెన్ లాంకాస్టర్‌ను వెంటనే సౌతాంప్టన్‌లోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ సంఘటన వల్ల ఆయన చాలా షాక్‌కు గురయ్యారు. అలాగే ఆయన మోచేయి, మణికట్టు, బొటన వేళ్లకు గాయాలయ్యాయి.

కాగా, అమెరికాలో ఇటీవల అలాస్కా విమానం టేకాఫ్‌ అయిన వెంటనే డోర్‌ ఊడి ఎగిరిపోయింది. అదృష్టవశాత్తు ప్రయాణికులు ఇంకా సీటు బెల్ట్‌ ధరించి ఉండటంతో వారంతా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో సుమారు 34 ఏళ్ల కిందట బ్రిటీష్‌ ఎయిర్‌వేస్‌ విమానం ఎదుర్కొన్న భయానక సంఘటన వివరాలు, దాని ఆధారంగా ‘మేడే’ పేరుతో చిత్రీకరించిన టీవీ సిరీస్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

In 1990, the windshield of British Airways Flight 5390 came off at an altitude of 17,000 feet. This triggered a sudden decompression in the cockpit, resulting in the captain being partially ejected out of the aircraft.

