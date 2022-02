February 20, 2022 / 03:57 PM IST

వాషింగ్టన్‌: సందర్శకులతో రద్దీగా ఉన్న సముద్ర బీచ్‌లో ఒక హెలికాప్టర్‌ కూలింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో శనివారం ఈ ఘటన జరిగింది. వీకెండ్‌ కావడంతో మియామీ బీచ్ సందర్శకులతో కిటకిట లాడింది. ఇంతలో ముగ్గురు ప్రయాణికులతో ఎగురుతున్న హెలికాప్టర్‌ ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా అట్లాంటిక్‌ సముద్రంలో కూలింది. ఆ సమయంలో కొందరు ఆ బీచ్‌లో ఈత కొడుతుండగా మరి కొందరు సన్‌ బాత్‌ చేస్తున్నారు. దీంతో ఊహించని ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారంతా షాకయ్యారు. అయితే ఈ ప్రమాదం వల్ల ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరుగలేదు.

హెలికాప్టర్‌ కూలినట్లు సమాచారం అందుకున్న మియామీ బీచ్‌ పోలీసులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. సముద్రపు బీచ్‌లో కూలిన రాబిన్సన్ ఆర్‌ 44 హెలికాప్టర్‌లోని అందరినీ రక్షించారు. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన ఇద్దరు ప్రయాణికులను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారి పరిస్థితి నిలకడగానే ఉన్నదని పోలీసులు తెలిపారు.

మరోవైపు అమెరికా ఏవియేషన్‌ సంస్థ ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నది. కాగా, సందర్శకులతో రద్దీగా ఉన్న బీచ్‌లో హెలికాప్టర్‌ కూలిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.

1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022