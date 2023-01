Heart warming video| వీధిలో పెన్నులు అమ్ముతున్న చిన్నారి.. జాలిపడి అన్నీ కొనేసిన మహిళ

January 14, 2023 / 06:19 PM IST

Heart warming video | దయ..! ఈ దయ అనేది సాధారణ సద్గుణం కాదు..! దయ చూపాలంటే మనసు ఎంతో మంచిదై ఉండాలి..! సాటి మనిషిని ప్రేమించే తత్వం ఉండాలి..! అయ్యా ఆకలి, అమ్మా ఆకలి అని ఎవరైనా అర్థిస్తే వారికి కడుపునిండా భోజనం పెట్టే లక్షణం ఉండాలి..! అలాంటి వారు సమాజంలో మనకు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్లు దయతో చేసే పనులు అప్పుడప్పుడు కంటబడుతుంటాయి. తాజాగా ఆప్ఘనిస్థాన్‌ రాజధాని కాబూల్‌లో అలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది.

వీధిలో నిలబడి పెన్నులు అమ్ముకుంటున్న జైనాబ్‌ అనే చిన్నారి దగ్గరికి నహిరా జియామే అనే మహిళ వెళ్లింది. పెన్నులు ఎంతకొకటి అమ్ముతున్నావ్‌..? అని ప్రేమగా అడిగింది. దానికి ఆ బాలిక 20 సెంట్స్‌ అని సమాధానం చెప్పింది. ఒకవేళ నేను నీ దగ్గరున్న పెన్నులన్నీ కొంటే నీకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుందా..? అని నహీరా మరో ప్రశ్న వేసింది. అందుకు చిన్నారి జైనాబ్‌ నవ్వుతూ అవును అని ఆన్సర్‌ చేసింది.

దాంతో నహీరా.. జైనాబ్ దగ్గర ఉన్న పెన్నులన్నీ తీసుకుని వాటి ఖరీదు కంటే ఎక్కువే డబ్బులను చేతిలో పెట్టింది. డబ్బులు ఇస్తూ.. వీటిని తీసుకెళ్లి మీ అమ్మకు ఇవ్వూ అని ప్రేమగా చెప్పింది. ఆ డబ్బులు చేతిలో పడగానే ఉత్సాహంతో ఇంటిబాట పట్టిన చిన్నారి ముఖంలో కనిపించిన చిరునవ్వుకు ఏమిచ్చినా వెలకట్టలేం. హృదయాలకు హత్తుకునే ఈ వీడియోను మీరు కూడా ఒకసారి వీక్షించండి.

Little Afghan girl in Kabul selling pens to support her family “ if I bought them all would you be happy?” She smiled and said yes #Afghanistan pic.twitter.com/KxqNl4HAc4

— Nahira ziaye (@Nahiraziaye) January 10, 2023