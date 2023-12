Israel – Palestine war: నన్ను కాదు మా అమ్మానాన్నలను కాపాడండి.. శిథిలాల కింద అభ్యర్థిస్తున్న బాలిక.. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న వీడియో

December 6, 2023 / 07:50 PM IST

Israel – Palestine war: ‘మేమంతా బ్రతికే ఉన్నాం. నా తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు, నాన్నమ్మ, తాతయ్యతో పాటు ఏడాది వయసున్న తమ్ముడు కూడా శిథిలాల కింద ఉన్నాడు. నన్ను కాదు.. ముందు వాళ్లను బతికించండి ప్లీజ్‌.. వాళ్లను రక్షించిన తర్వాత నన్ను కాపాడండి..‘ అంటూ పదమూడేండ్ల వయసున్న బాలిక గాజాలో నేలకూలిన ఐదంతస్తుల భవనం కింద రోధిస్తున్న వీడియో హృదయం ఉన్న ప్రతివారినీ కదిలిస్తోంది. రెండు నెలలుగా ఇజ్రాయెల్‌ సాగిస్తున్న బాంబుల దాడికి ధ్వంసమైపోతున్న గాజాలోని మరో బాధితురాలి కన్నీటి గాథ ఇది..

హమాస్‌ అంతమే లక్ష్యంగా గాజాలో మానవహననానికి పాల్పడుతున్న ఇజ్రాయెల్‌ ప్రయోగించిన బాంబుల దాడితో స్థానికంగా ఉన్న ఓ ఐదు అంతస్తుల భవనం ఎక్కడికక్కడ కుప్పకూలింది. రెస్క్యూ టీమ్‌ వచ్చి శిథిలాలను తొలగిస్తుండగా వాళ్లకు ఓ బాలిక ‘ప్లీజ్‌, మమ్మల్ని రక్షించండి..’ అన్న గొంతు వినిపించడంతో అక్కడికి వెళ్లారు. శిథిలాల కింద ఉన్న బాలికతో రెస్క్యూ టీమ్‌ సాగించిన సంభాషణ ఇది..

అల్మాః ‘నేను అల్మా, బయటకు రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను..’

సహాయక బృందాలుః ‘నీతో ఎవరున్నారు అల్మా..?’

‘నా తోబుట్టువులు, నా తల్లిదండ్రులు, నాన్నమ్మ, తాతయ్య..’

‘వాళ్లంతా బ్రతికే ఉన్నారా..?’

‘అవును..’

‘ముందు మా అమ్మనాన్నలను, నా కుటుంబాన్ని కాపాడండి. అందరికంటే ఆఖరిగా నన్ను రక్షించండి..’

‘సరే.. నీ వయసెంత..?’

‘నాకు 13 సంవత్సరాలు’

‘నీ సోదరి ఎవరు..? సారానా..?’

‘కాదు.. రిహాబ్‌. ఇక్కడ నా ఏడాది చిన్న తమ్ముడు టార్జాన్‌ కూడా ఉన్నాడు.. ముందు వాడిని కాపాడండి ప్లీజ్‌..’ అని వేడుకుంది.

THIS IS THE STORY OF ALMA…

ALMA, A LITTLE GIRL TRAPPED UNDER THE RUBBLE OF A 5 FLOOR BUILDING AFTER IT WAS BOMBED BY ISRAELI WARPLANES. SHE ASKED THE CIVIL DEFENSE CREWS TO RESCUE HER PARENTS, YOUNGER BROTHER, AND GRANDMOTHER INSTEAD OF SAVING HER FIRST. pic.twitter.com/5a8B4yKvqv

— ‏Martyrs of Gaza (@GazaMartyrs) December 4, 2023