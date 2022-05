May 19, 2022 / 03:12 PM IST

టెక్సాస్‌: అమెరికా మాజీ అధ్య‌క్షుడు జార్జ్ బుష్ నాలుక క‌ర్చుకున్నారు. . టెక్సాస్‌లోని డెల్లాస్‌లో జ‌రిగిన ఓ కార్య‌క్ర‌మంలో మాట్లాడుతూ.. ర‌ష్యా అధ్య‌క్షుడు పుతిన్‌.. ఇరాక్‌పై యుద్ధానికి వెళ్లిన‌ట్లు తెలిపారు. ఆ వెంట‌నే మాట‌మారుస్తూ ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధానికి వెళ్లిన‌ట్లు చెప్పారు. పుతిన్ చ‌ర్య‌ను ఖండిస్తూ… ఓ మ‌నిషి అన్యాయంగా, క్రూరంగా ఇరాక్‌పై యుద్ధానికి వెళ్లిన‌ట్లు జార్జ్ ఆరోపించారు. ఉక్రెయిన్ బ‌దులుగా ఇరాక్ అని పలికిన‌ట్లు గుర్తించిన బుష్ త‌న త‌ప్పును ఒప్పుకునే రీతిలో మాట‌మార్చారు. త‌న‌కు 75 ఏళ్లు నిండాయ‌ని న‌వ్వుకుంటూ ఆ త‌క్ష‌ణ‌మే ఓ కామెంట్ చేశారు. వాస్త‌వానికి అమెరికా అధ్య‌క్షుడిగా ఉన్న స‌మ‌యంలో 2003లో జార్జ్ బుష్ ఇరాక్‌పై యుద్ధానికి వెళ్లారు. మాన‌వ హ‌న‌న ఆయుధాలు ఇరాక్‌లో ఉన్న‌ట్లు అప్ప‌ట్లో అమెరికా ఆ దేశంపై దండ‌యాత్ర చేసింది. జార్జ్ బుష్‌పై యుద్ధ నేరాల ఆరోప‌ణ‌లు ఉన్నాయి.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX

— Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022