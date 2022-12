ఎవరైనా మూర్ఖుడు దొరికితే.. ట్విట్టర్‌ సీఈవో పదవి నుంచి తప్పుకుంటా: ఎలాన్‌ మస్క్‌

December 21, 2022 / 08:14 AM IST

శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో: ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ట్విట్టర్‌ సీఈఓ పదవి నుంచి త్వరలో తప్పుకుంటానని ఎలాన్‌ మస్క్‌ ప్రకటించారు. ఈ ఉద్యోగంలో చేరే మూర్ఖుడు దొరికిన వెంటనే తాను సీఈఓ పదవికి రాజీనామా చేస్తానని తెలిపారు. అనంతరం తాను సాఫ్ట్‌వేర్‌, సర్వర్స్‌ విభాగాలను మాత్రమే చూసుకుంటానని ట్విట్టర్‌ వేదికగా వెల్లడించారు.

‘నేను సీఈవో పదవికి తొందర్లోనే రాజీనామా చేస్తా. ఈ ఉద్యోగం చేసేంత మూర్ఖుడు దొరికిన వెంటనే నేను సీఈఓగా తప్పుకుంటా. కేవలం సాఫ్ట్‌వేర్‌, సర్వర్స్‌ టీమ్‌లను నిర్వహిస్తా’ అంటూ మస్క్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022