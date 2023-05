Watch: ఆమె అందానికి ఫిదా అయి ఏంచేశాడో చూడండి.. కామెడీగా మారిన మెడల్ ప్రెజెంటేషన్‌..!

May 8, 2023 / 05:57 PM IST

టోక్యో: ఒక క్రీడలో గెలిచిన క్రీడాకారిణులకు మెడల్‌ ప్రెజెంటేషన్‌ కార్యక్రమం కామెడీగా మారింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ (Viral Video) అయ్యింది. దీంతో నెటిజన్లు తెగ కామెంట్లు చేశారు. ఒక ఈవెంట్‌లో విజేతలుగా నిలిచిన ముగ్గురు మహిళలు మెడల్స్ అందుకునే వేదికపై నిల్చున్నారు. అయితే మెడల్స్‌ బహుకరించే వ్యక్తి, మూడో స్థానంలో రాణించిన క్రీడాకారిణి అందానికి మైమరిపోయాడు. అతడు నేరుగా ఆమె వద్దకు వెళ్లాడు. మొదటి విజేతకు ఇవ్వాల్సిన మెడల్‌ను ఆ మహిళ మెడలో వేశాడు. అనంతరం ఆమెను కౌగిలించుకుని అభినందించాడు.

కాగా, జరిగిన పొరపాటును రెండో విజేత అయిన క్రీడాకారిణి గుర్తించింది. ఆ మెడల్‌ను చెక్‌ చేయాలని మూడో విజేత మహిళకు సైగ చేసి చెప్పింది. దీంతో జరిగిన పొరపాటును ఆమె కూడా గ్రహించింది. వెంటనే తన మెడలోని మెడల్‌ను తీసి మొదటి విజేత క్రీడాకారిణి మెడలో వేసింది. ఈ సందర్భంగా ఆ ఇద్దరు క్రీడాకారిణులు కూడా ఒకరిపై మరొకరు గౌరవంతోపాటు క్రీడా స్ఫూర్తిని చాటుకున్నారు. జరిగిన పొరపాటుకు వారంతా నవ్వుకున్నారు.

మరోవైపు ఫిగెన్ అనే మహిళా యూజర్ ఈ వీడియో క్లిప్‌ను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. ‘ఆమె మీద కన్ను పడేసరికి అతడు అన్నీ మర్చిపోయాడు’ అని అందులో పేర్కొంది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. నెటిజన్లు కూడా ఫన్నీగా కామెంట్లు చేశారు. మెడల్‌ ప్రెజెంటేషన్‌ కార్యక్రమం కామెడీ షోగా మారిందని వ్యాఖ్యానించారు. ఎంతైనా మగవారు మగవారేనని ఒకరు కామెంట్‌ చేశారు. విజేతలైన ముగ్గురు క్రీడాకారిణులు చాలా అందంగా ఉన్నారని, అయితే మెడల్‌ బహుకరించిన వ్యక్తి మనసు గెలుచుకున్నది ఎవరో మనకు తెలిసిందంటూ ఒకరు చమత్కరించారు. ‘బ్యూటీ మ్యాజిక్’ వల్ల ఇలా జరిగిందని మరొకరు పేర్కొన్నారు.

He forgot everything when he laid his eyes on her. 😂 pic.twitter.com/s5mVWv7Q7C

— Figen (@TheFigen_) May 7, 2023