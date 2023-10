Watch: పది అడుగుల దూరంలోకి అమెరికా, చైనా జెట్స్‌.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

October 27, 2023 / 02:52 PM IST

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా, చైనా ఫైటర్‌ జెట్స్‌ అతి దగ్గరగా వచ్చాయి. రెండు యుద్ధ విమానాలు సుమారు పది అడుగుల దూరంలో పక్కపక్కగా గాల్లో ఎగిరినట్లు అమెరికా మిలిటరీ తెలిపింది. (US, Chinese jets came within 10 feet) మంగళవారం దక్షిణ చైనా సముద్రంపై ఈ సంఘటన జరిగినట్లు పేర్కొంది. ఈ నెల 24న రాత్రివేళ దక్షిణ చైనా సముద్రంపై అంతర్జాతీయ గగనతలంలో ఎగురుతున్న అమెరికా బాంబర్‌కు 10 అడుగుల దూరంలోకి చైనా యుద్ధ విమానం వచ్చినట్లు వెల్లడించింది.

కాగా, తమ యుద్ధ విమానాన్ని ఢీకొనబోయేలా చైనా ఫైటర్‌ జెట్‌ పైలట్‌ వేగంగా దూసుకెళ్లినట్లు అమెరికా మిలిటరీ ఆరోపించింది. అంతర్జాతీయ గగనతల భద్రతా నియమాలు, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చైనా పైలట్‌ వ్యవహరించినట్లు విమర్శించింది. రాత్రి వేళ సరిగ్గా కనిపించని సమయంలో జరిగిన ఈ సంఘటన పట్ల తాము ఆందోళన చెందినట్లు పేర్కొంది. అమెరికా ఇండో-పసిఫిక్‌ కమాండ్‌ ఈ మేరకు గురువారం ప్రకటించింది. అలాగే చైనా యుద్ధ విమానం చాలా వేగంగా అమెరికా బాంబర్‌ బీ-52 సమీపంగా దాని కింది నుంచి వెళ్లిన వీడియో క్లిప్‌ను కూడా విడుదల చేసింది.

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "A People’s Republic of China J-11 pilot executed an unsafe intercept of a U.S. Air Force B-52 aircraft which was lawfully conducting routine operations over the South China Sea…"

Read more⬇️https://t.co/UnCmnneAr7 pic.twitter.com/6k79Koah3V

— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) October 26, 2023