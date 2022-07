July 6, 2022 / 05:53 PM IST

ఇంట‌ర్నెట్‌లో జంతువుల ఫ‌న్నీ వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ఎక్కువ‌గా కుక్కలు, పిల్లుల వీడియోలు చ‌క్క‌ర్లు కొడుతాయి. పిల్లులు అత్యంత పూజ్యమైన జంతువుల్లో ఒకటి. వాటి చేష్ట‌లు భ‌లే న‌వ్వు తెప్పిస్తుంటాయి. ఓ పెంపుడు పిల్లి స్లిప్ప‌ర్స్ వేసుకున్న వీడియో ప్ర‌స్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన‌వారంతా ఆశ్చ‌ర్య‌పోతున్నారు.

ఈ వీడియోను ‘అనా ఎమెరిచ్‌’ అనే యూజ‌ర్ ఇన్‌స్టాలో షేర్ చేశారు. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్‌లు ధరించిన పిల్లి కుర్చీపై నిల్చున్న‌ది. ఇది ఆకుప‌చ్చ‌, ప‌సుపుప‌చ్చ రంగు హ‌వాయి చెప్పులు వేసుకున్న‌ది. ఈ స్లిప్ప‌ర్స్ ఆ పిల్లి చిన్న కాళ్ల‌కు స‌రిగ్గా స‌రిపోయాయి. అది చెప్పులేసుకుని టేబుల్‌పైన ఉన్న క‌ప్పులో ఆహారాన్ని తింటున్న‌ది. ఈ బ్యూటిఫుల్ వీడియో నెటిజ‌న్ల‌కు ఆహ్లాదాన్ని పంచింది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ ఈ వీడియోకు 7.3 మిలియన్ల వ్యూస్ వ‌చ్చాయి. 37,000 కంటే ఎక్కువ మంది రీట్వీట్ చేశారు.

I lost everything with this kitty wearing Hawaiian flip flops.pic.twitter.com/BS6D8cEnAE

— Abyss Nature (@AbyssNature) July 5, 2022