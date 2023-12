December 18, 2023 / 10:55 AM IST

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా అధ్యక్షుడు జోబైడెన్‌ (Joe Biden) కాన్వాయ్‌లోకి ఓ కారు దూసుకొచ్చిన ఘటన కలకలం రేపింది. అధ్యక్షుడు బైడెన్‌, ఆయన సతీమణి జిల్‌ బైడెన్‌ ఆదివారం రాత్రి 8.09 గంటలకు (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) డెలావర్‌లోని (Delaware) విల్మింగ్టన్‌లో ఉన్న తమ పార్టీ ప్రచార కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ డిన్నర్‌ ముగించుకుని ఆఫీసు బయట ఉన్న కాన్వాయ్‌ (Convoy) వద్దకు వస్తున్నారు. ఇంతలో ఓ కారు వేగంగా దూసుకొచ్చి కాన్వాయ్‌లోని యూఎస్‌ సీక్రెట్‌ సర్వీస్‌ వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. అంతటితో ఆగకుండా మరో వాహనంపైకి దూసుకెళ్లింది.

ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు జిల్‌ బైడెన్‌ అధ్యక్ష వాహనంలో కూర్చుని ఉండటా.. ప్రెసిడెంట్‌ బైడెన్‌ 130 అడుగుల దూరంలో ఉన్నారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది ఆయనను అధ్యక్ష వాహనంలోకి తీసుకెళ్లారు. అక్కడి నుంచి వైట్‌హౌస్‌కు తరలించారు. దంపతులిద్దరు క్షేమంగా ఉన్నారని అధ్యక్ష భవన వర్గాలు వెల్లడించారు. కాగా, ఘటనకు పాల్పడిన డ్రైవర్‌ను సీక్రెట్‌ సర్వీస్‌ సిబ్బంది అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

#WATCH | US President Joe Biden rushed into his vehicle as a car crashed into a vehicle attached to his motorcade.

(Source: Reuters) pic.twitter.com/2ooVcY0BQo

— ANI (@ANI) December 18, 2023