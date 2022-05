నేను అనుమానస్పద పరిస్థితుల్లో చనిపోతే.. టెస్లా సీఈవో మస్క్‌ ట్వీట్‌

May 9, 2022 / 09:22 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ప్రపంచ కుబేరుడు, టెస్లా సీఈవో ఎలాన్‌ మస్క్‌ (Elon Musk) ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడి వ్యతిరేకంగా తాను పుతిన్‌తో ఢీకొనడానికి రెడీ అని ప్రకటించడం, ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ట్విటర్‌ కొనుగోలు చేయడం, ఇక మిగిలింది కోకకోలా, మెక్‌ డొనాల్డ్‌ అని ప్రకటించి అందరిని ఆశ్యర్యానికి గురిచేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన చేసిన ఓ ట్వీట్‌ ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

‘నేను అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో చనిపోతే.. మీ అందరితో పరిచయం అయినందుకు సంతోషం.’ అని ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. అయితే ఆ ట్వీట్‌కు గంట ముందు.. ‘ఉక్రెయిన్​లోకి ఫాసిస్ట్ దళాలతో పాటు కమ్యూనికేషన్ సామగ్రిని పంపించటంలో మీ భాగస్వామ్యం ఉంది. దీనికి మీరు బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.’ అని రష్యన్ అధికారి పంపిన సందేశాన్ని మస్క్‌ షేర్ చేశారు​. ఈ నేపథ్యంలో తాను అనుమాస్పదంగా చనిపోతే అని ట్వీట్‌ చేయడంతో ఇది పరోక్షంగా రష్యాను ఉద్దేశించే వ్యాఖ్యానించారా అన్న చర్చ నడుస్తున్నది.

