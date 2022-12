December 5, 2022 / 04:57 PM IST

Australia PM : ఆస్ట్రేలియా ప్ర‌ధాని ఆంటోని అల్బ‌నెసే క‌రోనా బారిన ప‌డ్డారు. ఈ విష‌యాన్ని ఆయ‌న ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా సోమవారం వెల్ల‌డించారు. ‘ఈరోజు మ‌ధ్యాహ్నం మామూలుగా పీసీఆర్ ప‌రీక్ష చేయించుకున్నా. క‌రోనా పాజిటివ్ వ‌చ్చింది. దాంతో ఐసోలేష‌న్‌లో ఉంటున్నా. ఇంటి నుంచే ప్ర‌భుత్వ కార్య‌క‌లాపాలు చూస్తాను’ అని ఆంటోని ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చారు. ఆయ‌న‌కు క‌రోనా పాజిటివ్ రావ‌డం ఇది రెండోసారి. అంతేకాదు దేశ‌ప్ర‌జ‌లు అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని ఆయ‌న పిలుపునిచ్చారు. ‘అనారోగ్య ల‌క్ష‌ణాలు ఉన్న‌వాళ్లు క‌రోనా టెస్ట్ చేసుకోండి. క‌రోనా బారిన ప‌డ‌కుండా అన్ని జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకోండి’ అని ఆంటోని దేశ ప్ర‌జ‌ల‌ను ఆంటోని కోరారు. డిసెంబ‌ర్ 12-13 తేదీల్లో ఆయ‌న ప‌పువా న్యూ గినియాకు రెండు రోజుల ప‌ర్య‌ట‌న‌కు వెళ్లాల్సి ఉంది. డిసెంబ‌ర్ 12-13 తేదీల్లో ఆయ‌న ప‌పువా గినియాకు రెండు రోజుల ప‌ర్య‌ట‌న‌కు వెళ్లాల్సి ఉంది.

క‌రోనా పాజిటివ్ ఉన్న‌వాళ్లు ఐదు రోజుల క్వారంటైన్‌లో ఉండాలన్న నిబంధ‌న‌ను ఈ ఏడాది అక్టోబ‌ర్ నెల‌లో ఆస్ట్రేలియా ప్ర‌భుత్వం ఎత్తేసింది. ఆంటోని అల్బ‌నెస్ నాయ‌క‌త్వంలోని లేబ‌ర్ పార్టీ ఈ ఏడాది ఎన్నిక‌ల్లో గెలిచింది. దాంతో ఆస్ట్రేలియాలో క‌న్జ‌ర్వేటివ్ పార్టీ 9 ఏళ్ల పాల‌న‌కు ఆంటోని ముగింపు ప‌లికారు.

This afternoon I had a routine PCR test which has returned a positive result for COVID-19.

I will be isolating and will continue to work from home.

I encourage anyone who is unwell to test and to take any extra precautions to keep their families and neighbours well.

— Anthony Albanese (@AlboMP) December 5, 2022