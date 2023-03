March 14, 2023 / 10:46 AM IST

న్యూయార్క్‌: ఆస్ట్రేలియా, బ్రిట‌న్, అమెరికా దేశాలు నెక్ట్స్ జ‌న‌రేష‌న్ అణ్వాయుధ జ‌లాంత‌ర్గాముల్ని(Nuclear Powered Submarines) డెవ‌ల‌ప్ చేయ‌నున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన ప్లాన్‌ను మూడు దేశాల‌కు చెందిన నేత‌లు డిస్క‌స్ చేశారు. ఆకస్ అగ్రిమెంట్(Aukus agreement) కింద తొలుత ఆస్ట్రేలియాకు మూడు అణ్వాయుధ స‌బ్‌మెరైన్ల‌ను అమెరికా ఇవ్వ‌నున్న‌ది. అత్యాధునిక టెక్నాల‌జీ స‌హ‌కారంతో ఈ మూడు దేశాలు న్యూక్లియ‌ర్ స‌బ్‌మెరైన్ ఫ్లీట్‌(fleet)ను రూపొందించ‌నున్నాయి. ఈ జ‌లాంత‌ర్గాముల‌కు బ్రిట‌న్‌కు చెందిన రోల్స్ రాయిస్(rolls royce) కంపెనీ రియాక్ట‌ర్ల‌ను త‌యారు చేసి ఇవ్వ‌నున్న‌ది.

NEW: The first generation of #AUKUS nuclear-powered submarines will be built in the UK, based on the UK’s world-leading submarine design.

Great news for British jobs and great news for global security.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 13, 2023