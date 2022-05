May 1, 2022 / 09:17 AM IST

కీవ్‌: ప్రముఖ హాలీవుడ్‌ నటి ఏంజెలీనా జోలీ (Angelina Jolie) యుద్ధభూమి ఉక్రెయిన్‌లో పర్యటించారు. రష్యా బలగాలు బాంబుల మోత కురిపిస్తున్న వేళ ఆమె లివివ్‌లో ప్రత్యక్షమయ్యారు. క్రమాటోర్క్స్‌ రైల్వేస్టేషన్‌పై రష్యా బలగాలు క్షిపణులతో విరుచుకుపడ్డాయి. ఆ దాడిలో గాయపడిన చిన్నారులను ఏజెంలీనా జోలి పరామర్శించారు. క్షతగాత్రులకు చికిత్స చేస్తున్న వాలంటీర్లతో మాట్లాడారు. అనంతరం ఆమె ఓ కేఫ్‌లోకి వెళ్లడంతో అక్కడున్నవారిని ఆశ్చపరిచారు. ఐక్యరాజ్యసమితి మానవతావాదిగా ఉన్నారు.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022