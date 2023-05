May 7, 2023 / 09:03 AM IST

టెక్సాస్‌: అమెరికాలో మరోసారి కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి. టెక్సాస్‌ (Texas) రాష్ట్రంలోని డల్లాస్‌ (Dallas) శివారులో ఉన్న ఓ మాల్‌లో చొరబడిన దుండగుడు (Gunman) విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో 8 మంది మరణించారు. మరో ఏడుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అయితే పోలీసులు కాల్పుల్లో నిందితుడు హతమయ్యాడు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. కాల్పుల్లో గాయపడ్డ బాధితులను దవాఖానకు తరలించారు.

అమెరికా కాలమానం ప్రకారం శనివారం మధ్యాహ్నం 3.36 గంటలకు ఈ ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దుండగుడు కాలినడకన వెళ్తున్నవారిపై కాల్పులు జరిపిన వీడియో ఒకటి సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అవుతున్నది.

Nine victims were transported to local hospitals by Allen Fire Department. A multi-agency response helped secure the mall. There is no longer an active threat. A reunification point has been created on Chelsea Boulevard.

— Allen Police Department (@Allen_Police) May 6, 2023