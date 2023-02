February 28, 2023 / 05:01 PM IST

Uppal sky walk | అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఉప్పల్‌ జంక్షన్‌లో పాదచారుల భద్రతకు శాశ్వత భరోసా కల్పిస్తూ హెచ్‌ఎండీఏ అంతర్జాతీయ హంగులతో అకాశమార్గాన్ని (స్కైవాక్‌) నిర్మిస్తున్నది. రూ.25 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ స్కై వాక్‌ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నాటికి ఉప్ప‌ల్ స్కై వాక్ అందుబాటులోకి వ‌స్తుంద‌ని అర్బ‌న్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ స్పెష‌ల్ చీఫ్ సెక్ర‌ట‌రీ అర్వింద్ కుమార్ ప్ర‌క‌టించారు.

మంగ‌ళ‌వారం ఉద‌యం ఉప్ప‌ల్ స్కై వాక్ ప‌నుల‌ను అర్వింద్ కుమార్ ప‌రిశీలించి, త‌గు సూచన‌లు చేశారు. ప‌నుల పురోగ‌తిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఉప్ప‌ల్ ఎక్స్ రోడ్డులో 660 మీట‌ర్ల పొడ‌వులో ఈ స్కై వాక్‌ను నిర్మిస్తున్నారు. మొత్తం 9 లిఫ్టులు, 3 ఎస్క‌లేట‌ర్ల‌ను సిద్ధం చేశారు. ఈ స్కై వాక్ నుంచి నేరుగా మెట్రో స్టేష‌న్‌లోకి వెళ్లేలా మార్గాన్ని రూపొందించారు.

Inspected the 660 meters skywalk #Uppal X-roads, being constructed by @HMDA_Gov, costing ₹25 crs & will have 9 lifts, 3 escalators & have direct access to Metro station. This will have lighting, selective shades & street furniture

Will be ready by April @KTRBRS pic.twitter.com/uLhDl39kNa

— Arvind Kumar (@arvindkumar_ias) February 28, 2023