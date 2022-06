June 15, 2022 / 06:49 PM IST

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ‌లోకి నైరుతి రుతుప‌వ‌నాలు ప్ర‌వేశించ‌డంతో.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రుతుప‌వ‌నాల రాక‌తో హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలో బుధ‌వారం ఉద‌యం ఓ మోస్త‌రు వర్షం కురిసింది. దీంతో భాగ్య‌న‌గ‌రం చ‌ల్ల‌బ‌డింది. ప్ర‌జ‌ల‌కు ఉక్క‌పోత నుంచి ఉప‌శ‌మ‌నం ల‌భించింది. ఇక మ‌ధ్యాహ్న స‌మ‌యంలో ఎండ దంచికొట్టింది.

ఇక ఇవాళ రాత్రికి కూడా హైద‌రాబాద్‌లోని ప‌లు ఏరియాల్లో తేలిక‌పాటి నుంచి మోస్త‌రు వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని హైద‌రాబాద్ వాతావ‌ర‌ణ శాఖ వెల్ల‌డించింది. న‌గ‌రంతో పాటు స‌మీపంలో ఉన్న జిల్లాల్లో కూడా వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంది. యాదాద్రి, జ‌న‌గామ‌, న‌ల్ల‌గొండ‌, మేడ్చ‌ల్ జిల్లాలో ఉరుములు, మెరుపుల‌తో కూడిన వాన ప‌డే అవ‌కాశం ఉంద‌ని పేర్కొంది.

HyderabadRains – Next 6hrs forecast

Moisture levels, convergence and heat looking very good today. Super chances for rains tonight in Hyderabad city and also adjacent districts. Gonna be interesting night to track the rains 🔥🔥

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) June 15, 2022