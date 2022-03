March 7, 2022 / 03:21 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: దిగ్గ‌జ టెక్నాల‌జీ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్ .. సుమారు 15వేల కోట్ల పెట్టుబ‌డితో హైద‌రాబాద్‌లో అతిపెద్ద డేటా సెంట‌ర్‌ను ఏర్పాటు చేయ‌నున్న‌ది. ప్ర‌స్తుతం ఇండియాలో పూణె, ముంబై, చెన్నై న‌గ‌రాల్లో ఉన్న డేటా సెంట‌ర్ల‌కు అద‌నంగా ఈ కొత్త కేంద్రం సేవ‌ల్ని అందించ‌నున్న‌ది. క్లౌడ్‌, ఏఐ ఆధారిత డిజిట‌ల్ ఎకాన‌మీ క‌స్ట‌మ‌ర్ల‌కు సాయం చేసేందుకు మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ వ్యూహాత్మ‌కంగా ఈ డేటా సెంట‌ర్‌ను ఏర్పాటు చేయ‌నున్న‌ది. మైక్రోసాఫ్ట్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఉన్న క్లౌడ్‌, డేటా సొల్యూష‌న్స్‌, ఆర్టిఫిషియ‌ల్ ఇంటెలిజెన్స్‌, ప్రొడెక్టివిటీ టూల్స్‌, క‌స్ట‌మ‌ర్ రిలేష‌న్‌షిప్ మేనేజ్మెంట్‌లో స‌ర్వీసులు ఇవ్వ‌నున్న‌ది. వ్యాపార సంస్థ‌ల‌కు, స్టార్ట‌ప్స్‌, డెవ‌ల‌ప‌ర్స్‌, ఎడ్యుకేష‌న్‌, గ‌వ‌ర్నెమంట్ సంస్థ‌ల‌కు ఈ సేవ‌లు అంద‌నున్నాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంట‌ర్ల వ‌ల్ల ఇండియాలో కొత్త‌గా 15 ల‌క్ష‌ల‌ ఉద్యోగాలు వ‌చ్చిన‌ట్లు ఓ స్ట‌డీ ద్వారా తేలింది. దీనికి తోడు 169000 కొత్త ఐటీ జాబ్స్‌ను ఇచ్చారు.

Happy to announce that Hyderabad will be the destination for @Microsoft largest Data Center investment in India with an investment of over ₹15,000 crores#HappeningHyderabad#TriumphantTelangana

An iconic moment in the development story of Telangana! pic.twitter.com/6XC8t386zY

— KTR (@KTRTRS) March 7, 2022