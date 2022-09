ఇదేం కుక్కరా బాబు.. పట్టి వదలనే వదలట్లేదు.. వీడియో వైరల్

September 23, 2022 / 07:22 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఇటీవలి కాలంలో కుక్కల దాడులు అధికమై పోయాయి. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఘజియాబాద్, నోయిడాలో కుక్కలు దాడులు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ రెండు ఘటనల్లో కుక్కలు మనషులపై దాడులు చేస్తే.. ఇప్పుడేమో ఆవుపై దాడి చేసిన ఘటన వెలుగు చూసింది.

కాన్పూర్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి తన పిట్ బుల్ డాగ్‌ను తీసుకొని బయటకు వచ్చాడు. అక్కడే ఉన్న ఓ ఆవుపై కుక్క దాడి చేసింది. ఆవు నోటి భాగాన్ని కుక్క తన పండ్లతో గట్టిగా పట్టుకుంది. ఈ రెండు జంతువులను విడిపించేందుకు కుక్క యజమానితో పలువురు ప్రయత్నించారు. కర్రలతో కుక్కను బాదినప్పటికీ.. అది గట్టిగా అదిమి పట్టుకుంది. చివరకు కుక్క ఆవును విడిచి పెట్టింది. ప్రస్తుతం ఆవుపై కుక్క దాడి చేసిన వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. ఆవుకు యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ వేయనున్నట్లు చీఫ్‌ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఆర్‌కే నిరంజన్ తెలిపారు.

#Pitbulldog attacked the cow viral video from Kanpur

So many cases in India, such dog attack are being seen for a few months.#Kanpur #Pitbull #india #viral #viraltwitter #ViralVideos pic.twitter.com/G1bMpL3fI6

