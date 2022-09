పొగాకు నమిలినందుకు… ఒక వ్యక్తిని దారుణంగా హత్య చేసిన నిహాంగ్‌ సిక్కులు

September 8, 2022 / 05:42 PM IST

అమృత్‌సర్‌: పంజాబ్‌లో మరో దారుణం జరిగింది. పొగాకు నమిలినందుకు ఒక వ్యక్తిని నిహాంగ్‌ సిక్కులు కత్తులతో పొడిచి హత్య చేశారు. అమృత్‌సర్‌లోని పవిత్ర గోల్డెన్‌ టెంపుల్‌ సమీపంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. చాటివిండ్ ప్రాంతానికి చెందిన 20 ఏళ్ల హర్మన్‌జీత్ సింగ్ బుధవారం రాత్రి గోల్డెన్‌ టెంపుల్‌ సమీపంలో ఉన్న రోడ్డు వద్ద బైక్‌పై కూర్చొన్నాడు. మద్యం సేవించి ఉన్న అతడు పొగాకు నములుతున్నాడు. అటుగా వచ్చిన నిహాంగ్‌ సిక్కులు అతడి వద్దకు వెళ్లారు. పొగాకు నమలడంపై ప్రశ్నించారు. దీంతో వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది.

ఇంతలో ఒక నిహాంగ్‌ సిక్కు ఒరలో ఉన్న కత్తిని బయటకు తీశాడు. దీంతో హర్మన్‌జీత్‌ సింగ్‌ ప్రతిఘటించాడు. మరో నిహాంగ్‌ సిక్కు కూడా తన వద్ద ఉన్న కత్తిని బయటకు తీసి దాడి చేశాడు. దీంతో అతడు తప్పించుకుని పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే మూడో వ్యక్తి తన వద్ద ఉన్న డాగర్‌తో హర్మన్‌జీత్‌ సింగ్‌పై దాడి చేశాడు. అనంతరం నిహాంగ్‌ సిక్కులు కూడా కత్తులతో అతడ్ని పొడిచి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. తీవ్రంగా గాయపడిన హర్మన్‌జీత్‌ సింగ్‌ అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు.

మరోవైపు ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు అక్కడ కొందరు వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఎవరూ కూడా ఆ వ్యక్తిని కాపాడలేదు. అలాగే పోలీసులకు కూడా సమాచారం ఇవ్వలేదు. దీంతో హర్మన్‌జీత్‌ సింగ్‌ మృతదేహం రాత్రంతా అక్కడే పడి ఉంది. గురువారం ఉదయం సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. సంఘటనా ప్రాంతంలో హోటల్‌ వద్ద ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించారు. ముగ్గురు నిందితుల్లో ఒకడైన రమణదీప్ సింగ్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారు. మిగతా ఇద్దరు నిహాంగ్‌ సిక్కుల కోసం వెతుకుతున్నారు.

కాగా, తన కుమారుడు త్వరలో విదేశాలకు వెళ్లనున్నాడని, ఇంతలో నిహాంగ్‌ సిక్కుల చేతుల్లో అతడు హత్యకు గురయ్యాడంటూ హర్మన్‌జీత్‌ సింగ్‌ తల్లి వాపోయింది. మరోవైపు సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Caught On CCTV: Nihang Sikhs Murder Man In Amritsar Over Chewing Tobacco#nihang #sikh #killed

The victim was identified as Harmanjit Singh of Chatiwind area

