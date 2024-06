June 10, 2024 / 12:16 PM IST

Saripodhaa Sanivaaram | న్యాచురల్‌ స్టార్‌ నాని (Nani) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘సరిపోదా శనివారం’ (Saripodhaa Sanivaaram). నాని 31గా వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ను షేర్ చేశారు మేకర్స్‌. మీ విజ్ఞప్తులు వినబడ్డాయి.. సరిపోదా శనివారం మ్యూజికల్ హీట్‌ వేవ్‌ షురూ.. అంటూ ఫస్ట్ సింగిల్ అప్‌డేట్ అందించారు. ఈ మూవీ నుంచి తొలి సాంగ్‌ అప్‌డేట్‌ను ఇవాళ సాయంత్రం 4:05 గంటలకు షేర్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు.

నాని యాక్షన్ అవతార్‌లో ఉన్న విజువల్స్‌ వీడియోను షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అంటే సుందరానికి తర్వాత నాని-వివేక్ ఆత్రేయ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో ఈ ప్రాజెక్టుపై మూవీ లవర్స్‌లో క్యూరియాసిటీ పెరిగిపోతుంది. ఇటీవలే హైదరాబాద్‌లో వేసిన భారీ సెట్‌లో హై ఆక్టేన్‌ క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్‌ షూటింగ్‌ కొనసాగుతున్నట్టు ఓ వార్త తెరపైకి వచ్చిందని తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో ప్రియాంక ఆరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

ఈ మూవీ గ్యాంగ్‌లీడర్‌ తర్వాత నాని, ప్రియాంకా మోహన్ కాంబోలో వస్తున్న రెండోది కాగా.. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కోలీవుడ్ స్టార్‌ యాక్టర్‌ ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suryah) కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. యూనిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి జేక్స్ బిజోయ్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

Back in action! 😎 #SaripodhaaSanivaaram shoot resumes today with a pivotal moments between Natural 🌟 @NameIsNani and @priyankaamohan ❤️‍🔥 @iam_SJSuryah #VivekAthreya @JxBe @muraligdop @karthikaSriniva @IamKalyanDasari @DVVMovies pic.twitter.com/YKehyHYzF6

See you on the sets very soon ❤️💛 #TheyCallHimOG #SaripodhaaSanivaaram pic.twitter.com/o2VmWlCwRb

