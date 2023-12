They Call Him OG | సుజిత్ ప్రపంచాన్ని ఊహించలేరు.. పవన్‌ కల్యాణ్ ఓజీపై శ్రియారెడ్డి కామెంట్స్

December 26, 2023 / 07:29 PM IST

They Call Him OG | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి ఓజీ (OG). సాహో ఫేం సుజిత్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఓజీ నుంచి మేకర్స్ HUNGRYCHEETAH అంటూ లాంఛ్‌ చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింటిని షేక్ చేస్తూ టాప్‌ ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఓజీలో ఓవైపు వారియర్‌గా.. మరోవైపు స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానులకు ఫుల్ మీల్స్ అందించేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు చెప్పకనే చెబుతున్నాడు. ఈ చిత్రంలో గ్యాంగ్ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ (Priyanka Arul Mohan) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

కాగా ఈ మూవీలో పాపులర్ నటి శ్రియారెడ్డి కీలక పాత్రలో నటిస్తుందని తెలిసిందే. తాజాగా ఓజీ ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేస్తూ శ్రియా రెడ్డి చేసిన కామెంట్స్‌ మూవీ లవర్స్‌లో ఫుల్ జోష్ నింపుతున్నాయి. సుజిత్ ప్రేక్షకుల కోసం ఏం రెడీ చేస్తున్నాడో మీరు ఎవరూ ఊహించలేరు. ఓజీ ప్రపంచంలో ఎలాంటి బలమైన పాత్రలను సృష్టిస్తున్నాడో మీరస్సలు ఊహించలేరు. ఓజీలో వచ్చే ఓ ప్రత్యేకమైన సీన్‌ మీ మైండ్‌ బ్లాంక్ అవడం గ్యారంటీ. సుజిత్‌ ఓజీ చిత్రంలో 50 శాతం యాక్షన్‌, 50 శాతం ఎమోషన్స్‌ ఉండేలా పాత్రలను డిజైన్‌ చేశాడని, ఓజీ ప్రపంచాన్ని మీరెవరూ ఊహించలేరంటూ చెప్పుకొచ్చింది. ఇప్పుడీ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఓజీ చిత్రానికి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కాగా‌.. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌. మరోవైపు హరీష్‌ శంకర్ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్ వీడియో కూడా నెట్టింట్లో సందడి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

Timeline is filled with birthday wishes. 🫠🙄 Fans are Naturally Hungry. Just to let you know, we’re not shooting now, so it will take a little more time to get updates. Don’t stay tuned here.

— DVV Entertainment (@DVVMovies) December 12, 2023