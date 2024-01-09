Guntur Kaaram | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మహేశ్బాబు (Mahesh Babu), త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ (Trivikram Srinivas) కాంబినేషన్లో వస్తోన్న హ్యాట్రిక్ మూవీ గుంటూరు కారం (Guntur kaaram). ఎస్ఎస్ఎంబీ 28 (SSMB 28)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల, మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో మహేశ్ బాబు టీం ఇవాళ గుంటూరులో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది. ఈవెంట్లో మహేశ్ బాబు ఎమోషనల్ స్పీచ్తో అభిమానులందరినీ భావోద్వేగానికి లోను చేశాడు.
ఈవెంట్లో మహేశ్ బాబు మాట్లాడుతూ.. పాతిక సంవత్సరాలు మీరు చూపించిన అభిమానం ఎన్నడూ మర్చిపోలేను. మీ అభిమానం ప్రతీ ఏడాది అతి పెరుగుతూనే ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాటల్లేవ్.. ఏం చెప్పాలో నాకు తెలియదు.. ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంటాను . ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంటాను కదా చేతులెత్తి దండం పెట్టడం తప్ప ఏమి తెలియదంటూ.. అందరికీ చేతులెత్తి దండం పెడుతూ.. మీరెప్పుడూ నా గుండెల్లో ఉంటారన్నాడు.
సంక్రాంతి నాకు కానీ, నాన్నగారికి కానీ బాగా కలిసొచ్చిన పండగ. మా సినిమాకు సంక్రాంతికి విడుదలైతే అది బ్లాక్ బస్టరే. ఈ సారి కూడా గట్టిగా కొడతాం. కానీ ఈ సారిఎందుకో కాస్త కొత్తగా ఉంది. ఎందుకంటే నాన్నగారు మన మధ్య లేరు.. అందువల్లేనేమో. ఆయన నా సినిమా చూసి.. నా రికార్డులు చూసి ఫోన్ చేసి చెబుతుంటే చాలా ఆనందమేసేది. ఆ ఫోన్ కాల్ కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉండేవాడిని. దాని కోసమే కదా.. ఈ సినిమాలన్నీ. అవన్నీ మీరే చెప్పాలి నాకు. ఇక నుంచి మీరే నాకు అమ్మ.. మీరే నాకు నాన్న.. మీరే నాకు అన్నీ. మీ ఆశీస్సులు అభిమానం ఎప్పుడూ నా దగ్గరే ఉండాలని కోరుకుంటున్నా.. ధన్యవాదాలు అంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు మహేశ్ బాబు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.
గుంటూరు కారం చిత్రాన్ని హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఎస్ రాధాకృష్ణ (చినబాబు) తెరకెక్కిస్తుండగా.. ఎస్ థమన్ మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మేకర్స్ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన గుంటూరు కారం మాస్ స్ట్రైక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.
Nothing Matters Me Untill You Came! @urstrulyMahesh Anna 🥺🧎🏻♂️ #GunturKaaramPreReleaseEvent pic.twitter.com/HsIG02WKwh
— Laddu Goud (@ItsLadduGoud) January 9, 2024
కుర్చీ మడతపెట్టి ప్రోమో..
తమిళనాడులో రిలీజ్ చేస్తుందెవరో తెలుసా..?
#GunturKaaram TN theatrical release by Sri Lakshmi Movies..
Jan 12th theatrical release. pic.twitter.com/UpxNIiIo0U
— Naganathan (@Nn84Naganatha) December 27, 2023
Get ready to crank up the volume, Super Fans! 💥🔊
A High Voltage Spicy Mass Number from #GunturKaaram is coming in hot 🔥 and ready to set the dance floors on fire! 💃🕺
A @MusicThaman Musical 🎹❤️🔥
Super🌟 @urstrulyMahesh #Trivikram #Thaman @meenakshiioffl @vamsi84 @manojdft… pic.twitter.com/UGxRgb7HyH
— sreeleela (@sreeleela14) December 25, 2023
గుంటూరు కారం యాక్షన్ టైం ..
Super🌟 @urstrulyMahesh , director Trivikram, and stunt director Anl Arasu on the #Gunturkaaram sets 🤩🤩#GunturKaaramOnJan12th 🌶️🌶️ pic.twitter.com/MDtV2dyoP0
— Mahesh Babu Space (@SSMBSpace) December 25, 2023
The excitement for Reigning SUPER 🌟 @urstrulyMahesh‘s HIGHLY INFLAMMABLE MASS Entertainer keeps SPICING up!! 💥💥#GunturKaaram has garnered over 𝟏𝟎𝟎𝐊+ 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐓𝐒 on @bookmyshow 🔥🕺#Trivikram @MusicThaman @sreeleela14 @meenakshiioffl @vamsi84 @haarikahassine… pic.twitter.com/rcd9syuYP5
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 21, 2023
ఓ మై బేబి లిరికల్ వీడియో సాంగ్..
దమ్ మసాలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్..
మహేశ్బాబు స్పెషల్ బర్త్డే విషెస్..
Wishing our talented director #TrivikramSrinivas a blockbuster birthday and a spectacular year ahead !! 🤗❤️ pic.twitter.com/QbJsWrQqIE
— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 7, 2023
గుంటూరు కారం మాస్ స్ట్రైక్..