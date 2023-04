April 25, 2023 / 04:59 PM IST

Yodha Movie Relese Date | బాలీవుడ్‌లో సక్సెస్‌ ఫుల్‌ ట్రాక్‌తో దూసుకుపోతున్నాడు సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా. ‘షేర్షా’తో తిరుగులేని క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్న సిద్ధార్థ్‌.. అదే ఊపులో వరుస సినిమాలు చేస్తూ హిట్లు మీద హిట్లు కొడుతున్నాడు. ప్రస్తుతం సిద్ధార్థ్ మూడు సినిమాలను సెట్స్ మీదుంచాడు. అందులో యోద ఒకటి. సాగర్‌ అంబ్రే, పుష్కుర్‌ ఓజా ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్‌ సినిమాపై ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను లాక్‌ చేశారు.

ఈ సినిమాను సెప్టెంబర్ 15న ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. నిజానికి ఈ సినిమా గతేడాది నవంబర్‌లోనే రిలీజ్‌ కావాల్సి ఉంది. కానీ పలుకారణాల వల్ల జులైకు పోస్ట్ పోన్‌ అయింది. అయితే మళ్లీ ఈ సినిమాను రెండు నెలలు పోస్ట్‌ పోన్‌ చేశారు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో సిద్ధార్థ్‌కు జోడీగా దిశా పటానీ, రాశిఖన్నాలు నటిస్తున్నారు. అమెజాన్‌ స్టూడీయోస్‌, ధర్మ ప్రొడక్షన్స్‌ సంస్థలు ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

SIDHARTH MALHOTRA: ‘YODHA’ GETS NEW RELEASE DATE… #Yodha – starring #SidharthMalhotra, #DishaPatani and #RaashiiKhanna – gets new release date: In *cinemas* on 15 Sept 2023… Directed by #SagarAmbre and #PushkarOjha.#KaranJohar and #PrimeVideo presents in association with… pic.twitter.com/FEdscwOHB4

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 25, 2023