Thammudu | నితిన్ తమ్ముడు సినిమాతో అలనాటి తార రీఎంట్రీ..!

March 19, 2024 / 09:15 PM IST

Thammudu | టాలీవుడ్ యువ హీరో నితిన్ (Nithiin) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి ‘తమ్ముడు’ (Thammudu). వేణు శ్రీరామ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ గతేడాది ఆగస్టులో హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ మూవీని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై దిల్‌రాజు-శిరీష్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. కాగా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా కాంతార ఫేం సప్తమి గౌడ (Saptami Gowda) నటిస్తోంది.

ఈ మూవీతో అలనాటి అందాల భామ రీఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఈ చిత్రంలో అలనాటి అందాల తార లయ కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం నితిన్‌కు సోదరిగా నటిస్తోంది లయ. లయ చివరిసారిగా 2018లో రవితేజ నటించిన అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ సినిమాలో కనిపించింది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే లయ సుమారు ఆరేండ్ల విరామం తర్వాత మళ్లీ సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై మెరువనుండటంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌. అంతేకాదు తమ్ముడు డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ ను పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియో సొంతం చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని అమెజాన్ని ప్రైమ్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

నితిన్‌ మరోవైపు వెంకీ కుడుముల (Venky Kudumula) దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి రాబిన్‌హుడ్‌ (Robinhood) టైటిల్‌ను ఫైనల్ చేశారు. ఆస్తులున్నోళ్లంతా నా అన్నదమ్ముళ్లు. ఆభరణాలు వేసుకున్నోళ్లంతా నా అక్కాచెల్లెళ్లు. అవసరం కొద్దీ వాళ్ల జేబుల్లో చేతులు పెడితే ఫ్యామిలీ మెంబర్ అని కూడా చూడకుండా నా మీద కేసులు పెడుతున్నారు… అంటూ గ్లింప్స్ వీడియోలో నితిన్‌ నయా అవతార్‌లో కనిపిస్తూ సందడి చేస్తున్నాడు.

ఈ మూవీలో నటకిరిటీ రాజేంద్రప్రసాద్‌, వెన్నెల కిశోర్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నవీన్‌ యేర్నేని, రవి శంకర్‌ నిర్మి్స్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి సాయి శ్రీరామ్‌ సినిమాటోగ్రఫర్‌ కాగా.. ప్రవీణ్ పూడి ఎడిటర్‌. రామ్‌ కుమార్‌ ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్‌.

తమ్ముడు ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌..

రాబిన్‌హుడ్‌ టైటిల్‌ గ్లింప్స్..

Unmasking the Con Man from the most entertaining & adventurous world 💥💥

Say hello to your new family member – #ROBINHOOD ❤️‍🔥

Title reveal glimpse out now!

– https://t.co/BoPSPtzMT4#IdhiVere #VN2 @actor_nithiin @VenkyKudumula @gvprakash pic.twitter.com/liAOgVVKwD

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) January 26, 2024