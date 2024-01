Yatra 2 | యాత్ర 2 నుంచి మరో పాట రెడీ.. ఎప్పుడు వస్తుందంటే!

January 29, 2024 / 12:12 PM IST

Yatra 2 | ఆంధ్రప్రదేశ్ దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్. రాజశేఖర్‌రెడ్డి (YS. Rajashekar) కొడుకు ఏపీ సీఎం జగన్ (Cm Jagan) జీవిత చ‌రిత్ర‌ ఆధారంగా వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం యాత్ర 2 (Yatra 2). 2019లో వచ్చిన యాత్ర (Yatra) సినిమాకు సీక్వెల్‌గా ఈ చిత్రం రానుంది. మహి వి రాఘవ్‌ (Mahi V Raghav) దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో వైఎస్. రాజశేఖర్‌రెడ్డి పాత్ర‌లో మ‌ల‌యాళ న‌టుడు మమ్ముట్టి న‌టిస్తుండ‌గా.. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పాత్ర‌లో కోలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ జీవా (Jeeva) న‌టిస్తున్నాడు. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మోషన్ పోస్టర్‌తో పాటు, టీజ‌ర్‌, ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సెకండ్ సింగిల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

యాత్ర 2 నుంచి తొలి స‌మ‌రం అనే సెకండ్ సింగిల్‌ను రేపు ఉదయం 11 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించారు. ఇక ఓదార్పు యాత్రలో ఉన్న ఈ తాజా లుక్ సినిమాపై ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

.#TholiSamaram ~ A leader’s fight for his people! ✊#Yatra2 Second Single will be out tomorrow @ 11:00 AM! 🤩

A @Music_Santhosh Musical 🎹#LegacyLivesOn #Yatra2OnFeb8th @mammukka @JiivaOfficial @ShivaMeka @ramjowrites @gowthambharadwj @MahiVraghav @madhie1 #SelvaKumar… pic.twitter.com/x9RRlvG5ix

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 29, 2024