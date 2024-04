April 12, 2024 / 03:10 PM IST

Yash | కేజీఎఫ్‌ ప్రాంఛైజీతో వరల్డ్‌వైడ్‌గా సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ (Yash). ఈ సినిమాతో నటుడిగా మరో స్థాయికి చేరుకున్న యశ్‌ ఈ సారి నిర్మాతగా భారీ స్టెప్ వేయబోతున్నాడు. నితేశ్‌ తివారీ దర్శకత్వంలో మాగ్నమ్‌ ఓపస్‌ రామాయణ (Ramayana) తెరకెక్కబోతున్న విషయం తెలిసిందే. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్‌బీర్‌ కపూర్ లార్డ్‌ రాముడి పాత్రలో నటిస్తుండగా.. యశ్ రావణుడిగా కనిపించబోతున్నట్టు ఇన్ సైడ్‌ టాక్‌.

ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌ షూటింగ్‌ ఏప్రిల్‌లో షురూ అవగా.. త్వరలోనే లీడ్ యాక్టర్లు షూట్‌లో జాయిన్ కాబోతున్నారు. కాగా ఈ సినిమాకు వన్‌ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్‌గా కూడా వ్యవహరించబోతున్నాడు యశ్‌. రామాయణ చిత్రానికి నమిత్‌ మల్హోత్రాతో కలిసి యశ్‌ (సహనిర్మాతగా)నిర్మించబోతున్నాడు. రామాయణ ప్రాజెక్ట్ కోసం యశ్ హోంబ్యానర్‌ మాన్‌స్టర్‌ మైండ్‌ క్రియేషన్స్‌, నమిత్‌ మల్హోత్రా ప్రైమ్‌ ఫోకస్‌ కలిసి పని చేయబోతున్నాయన్న అప్‌డేట్‌ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో హల్ చల్ చేస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో కనిపించబోయే నటీనటుల వివరాలపై స్పష్టత ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌.

గ్లోబల్‌ ఆడియెన్స్‌ను చేరుకునేలా భారీ తారాగణంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో యశ్‌ వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ యాక్టర్‌గా నటిస్తూనే.. నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తుండటంతో అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.

యశ్‌ ప్రస్తుతం టాక్సిక్‌ (Toxic) టైటిల్‌తో సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. యాక్టర్ కమ్‌ డైరెక్టర్‌ గీతు మోహన్‌దాస్‌ డైరెక్షన్‌లో A Fairy Tale For Grown Ups ట్యాగ్‌లైన్‌తో వస్తోంది. యశ్‌ 19వ సినిమాగా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కరీనాకపూర్‌ (Kareena Kapoor) కీ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ పై వెంకట్‌ కే నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు.

నమిత్‌ మల్హోత్రాతో యశ్‌..

BIGGG DEVELOPMENT… YASH JOINS HANDS WITH NAMIT MALHOTRA TO PRODUCE ‘RAMAYANA’… This is a groundbreaking collaboration… #NamitMalhotra [Prime Focus] and actor #Yash [Monster Mind Creations] have joined forces to produce the epic saga #Ramayana for #Indian and global audiences.… pic.twitter.com/jbMcIBzVZ5

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 12, 2024