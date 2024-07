July 1, 2024 / 10:56 AM IST

Wimbledon | ప్రతిష్టాత్మకమైన గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టెన్నిస్ టోర్న‌మెంట్ వింబుల్డ‌న్(Wimbledon) నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇక ఈ టోర్న‌మెంట్‌లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ కార్ల‌స్ అల్కారాజ్‌తో పాటు వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 జ‌న్నిక్ సిన్న‌ర్‌ (Jannik Sinner), నోవాక్ జ‌కోవిచ్‌లు ఫేవ‌రెట్లుగా బ‌రిలోకి దిగ‌నున్నారు. మోకాలి స‌ర్జ‌రీ నుంచి కోలుకున్న జ‌కోవిచ్‌ ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క వింబుల్డ‌న్‌లో సిన్న‌ర్, అల్కరాజ్‌ల‌కు గ‌ట్టీ పోటీ ఇచ్చే అవ‌కాశ‌ముంది. ఇక ఈ గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్నీ జూలై 1 నుంచి 14వ తేదీ వ‌ర‌కు జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది.

ఇదిలావుంటే ఈ టోర్న‌మెంట్ ప్ర‌మోష‌న్స్‌ను వింబుల్డ‌న్ సోష‌ల్ మీడియా పేజీ ఢిఫ‌రెంట్‌గా మొదలుపెట్టింది. ఇందులో భాగంగానే అదివారం మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ ని ప్రేరణ‌గా తీసుకోని వింబుల్డ‌న్ బాయ్స్ అంటూ ఒక పోస్ట‌ర్ రీలీజ్ విడుద‌ల చేసింది. దీంతో ఈ ఫోటో సోష‌ల్ మీడియ‌లో ఫుల్ వైర‌ల్‌గా మారింది. అయితే ఈ క్ర‌మంలోనే తాజాగా మ‌రో ఫొటోను పంచుకుంది. ఈ ఫోటోలో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ లేటెస్ట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ పుష్ప పోస్ట‌ర్‌ను తీసుకుని వింబుల్డ‌న్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ కార్ల‌స్ అల్కారాజ్‌తో.. అల్కారాజ్‌3 అంటూ పోస్ట‌ర్ డిజైన్ చేసింది. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

