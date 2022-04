ఆ ఘటన బాధించింది.. అకాడమీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నా: విల్‌ స్మిత్‌

April 2, 2022 / 10:06 AM IST

లాస్‌ ఏంజెల్స్‌: ఆస్కార్‌ అవార్డుల ప్రధానోత్సవంలో వివాదానికి కారణమైన ప్రముఖ నటుడు విల్‌ స్మిత్‌ అకాడమీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశాడు. గత ఆదివారం జరిగిన ఆస్కార్‌ వేడుకల్లో వ్యాఖ్యాత క్రిస్‌ రాక్‌పై విల్‌ స్మిత్‌ చేయిచేసుకున్నాడు. అయితే అది తనను ఎంతో బాధించిందని, తాన ప్రవర్తన క్షమించరానిదని చెప్పాడు. ఈ నేపథ్యంలో తాను మోషన్‌ పిక్చర్‌ అకాడమీకి రాజీనామా చేస్తున్నానని, బోర్డు ఎలాంటి శిక్ష వేసినా దానికి తాను అంగీకరిస్తానన్నాడు.

Will Smith has resigned from the Academy: “The list of those I have hurt is long. I betrayed the trust of the Academy. I deprived nominees and winners of their opportunity to celebrate and be celebrated for their extraordinary work. I am heartbroken.”

