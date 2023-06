Om Raut old tweet | ‘హనుమంతుడికి చెవుడా?’.. ఓం రౌత్‌ పాత ట్వీట్‌ వైరల్‌.. వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు

June 17, 2023 / 06:35 PM IST

ముంబై: ‘హనుమంతుడికి చెవుడా..?’ అంటూ ఆదిపురుష్‌ డైరెక్టర్‌ ఓం రౌత్‌ గతంలో చేసిన ట్వీట్‌ ఇప్పుడు వైరల్‌ అవుతున్నది. ఆయన ట్వీట్‌పై నెటిజన్‌లు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఓం రౌత్‌ పాత ట్వీట్‌ను నిమో యాదవ్‌ అనే ట్విటర్‌ యూజర్‌ తాజాగా షేర్‌ చేశాడు. ‘ఓం రౌత్‌ అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా మన హనుమంతుడిని ఎగతాళి చేస్తున్నాడు. హనుమంతుడిని ఎగతాళి చేస్తూ 8 ఏళ్ల క్రితం చేసిన ట్వీట్‌ను ఆయన ఇవాళ తన ట్విటర్‌ టైమ్‌లైన్‌ నుంచి డిలీట్‌ చేశాడు. ఓం రౌత్‌.. మా ధర్మాన్ని ఎగతాళి చేయడం మానుకోండి’ అని షేర్‌ చేసిన ట్వీట్‌కు నిమో యాదవ్‌ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చాడు.

హనుమంతుడిని ఎగతాళి చేస్తూ 8 ఏళ్ల క్రితం ఓం రౌత్‌ పెట్టిన పూర్తి ట్వీట్‌లో.. ‘భగవంతుడు హనుమాన్‌ చెవిటి వాడా..? మా బిల్డింగ్‌లోని జనం అంతా అదే అనుకుంటున్నారు. హనుమాన్‌ జయంతి నాడు పెట్టినట్టే పెద్ద సౌండ్‌ పెట్టి పాటలు వింటున్నారు. పైగా ఆ పాటలు అసంబద్ధమైనవిగా ఉన్నాయి’ అని రాసి ఉంది. ఎనిమిదేళ్లుగా ఈ ట్వీట్‌ను తన ట్విటర్‌ టైమ్‌ లైన్‌లో ఉంచుకున్న ఓం రౌత్‌ ఇవాళ తొలగించాడు.

He kept on mocking our Hindu God Hanuman ji whenever he got the chance.

Today he deleted the tweet which was on his Twitter timeline since 8 years.@omraut stop mocking our dharma pic.twitter.com/3qJKPOxE3o

— Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) June 17, 2023