January 16, 2023 / 02:57 PM IST

Waltair Veerayya Enters 100 Crore Club | హిట్టు సంగతి అటుంచితే వాల్తేరు వీరయ్య మాత్రం కలెక్షన్‌లలో దుమ్ము రేపుతుంది. ఆచార్య, గాడ్‌ఫాదర్‌లతో పట్టు కోల్పోయిన చిరు మార్కెట్‌ను వీరయ్య పుంజుకునేలా చేసింది. ‘ఖైదీ నెంబర్‌ 150’ తర్వాత ఆ రేంజ్ పర్‌ఫార్మెన్స్‌తో సంక్రాంతి బరిలో దిగిన చిరు కసీ మీద ఉన్న కోడి పుంజులా బాక్సాఫీస్‌పై దాడి చేస్తున్నాడు. రిలీజ్‌కు ముందు నుండే ఈ సినిమాపై ఓ రేంజ్‌లో బజ్‌ క్రియేట్‌ అయింది. చిరు వింటేజ్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌లు‌, ట్రైలర్‌, రవితేజ కీలక పాత్ర ఇలా ప్రతీది ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. భారీ అంచనాల నడుమ రిలీజైన ఈ సినిమా అంతే భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్‌ రాబట్టింది. తాజాగా ఈ సినిమా మరో ఘనతను సాధించింది.

వాల్తేరు వీరయ్య మూడు రోజుల్లోనే 100కోట్ల క్లబ్‌లో చేరి రికార్డులు సృష్టించింది. బాస్‌ వస్తున్నాడంటే బాక్సాఫీస్‌ బద్దలవ్వాల్సిందే అనే రేంజ్‌లో కలెక్షన్‌లు రాబడుతుంది. ఈ సినిమా మూడు రోజుల్లో రూ.108 కోట్లు కలెక్ట్‌ చేసింది. సంక్రాంతి పండగను వాల్తేరు వీరయ్య బాగా క్యాష్‌ చేసుకున్నాడు. సోమవారం కూడా హాలీడే కావడంతో బుకింగ్స్ కూడా భారీ రేంజ్‌లో ఉన్నాయి. వీరసింహా రెడ్డి, వారసుడు సినిమాలు గట్టి పోటీనుస్తున్న వీరయ్యకు ఈ స్థాయిలో కలెక్షన్లు వస్తున్నాయంటే చిరు రేంజ్‌ ఏంటో తెలుస్తుంది. యాక్షన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో శృతిహాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. మైత్రీ సంస్థ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ స్వరాలు సమకూర్చాడు.

#WaltairVeerayya takes over the Box Office like BOSS 😎🔥

108 Crores Gross in 3 days for MEGA MASS BLOCKBUSTER #WaltairVeerayya 🔥💥

– https://t.co/KjX8J7HFFi

MEGA⭐ @KChiruTweets @RaviTeja_offl @dirbobby @shrutihaasan @ThisIsDSP #ArthurAWilson @SonyMusicSouth pic.twitter.com/n8PszOFt5u

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) January 16, 2023