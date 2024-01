January 13, 2024 / 04:34 PM IST

Oscars Nominations | సినీరంగంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే అవార్డుల్లో ఆస్కార్‌ తొలిస్థానంలో ఉంటుంది. ఈ అవార్డును జీవితంలో ఒక్కసారైనా తాకాలని ఎంతో మంది నటీనటులు, టెక్నీషియన్లు ఆశ పడుతుంటారు. అయితే ఈ ఏడాది నిర్వ‌హించే ఆస్కార్‌ అవార్డుల వేడుకకు సంబంధించి ఓటింగ్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఇక 96వ ఆస్కార్‌ వేడుకలు లాస్‌ ఏంజిల్స్‌లోని డాల్బి థియేటర్‌లో మార్చి 10న గ్రాండ్‌గా జరుగునున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన ఓటింగ్‌ ప్రక్రియను శుక్రవారం మొద‌లుపెట్టిన‌ట్లు ఆస్కార్‌ అకాడమీ నిర్వ‌హాకులు వెల్ల‌డించారు. జనవరి 12న మొదలైన ఈ ఓటింగ్‌ జనవరి 16 సాయత్రం 5 గంటల వరకు సాగుతుంది.

ఇక ఈ అకాడమీలో పదివేల మందికి పైగా సభ్యులు ఉండ‌గా.. వారికి కేటాయించిన విభాగాల్లో ఓటు వేయ‌నున్నారు. అయితే గ‌త‌ ఏడాది ఆస్కార్‌ అకాడమీ సభ్యులుగా చోటు ద‌క్కించుకున్న టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్స్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ లు త‌మ‌ ఓటును వినియోగించుకోనున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది.

Voting for #Oscars nominations has officially begun.

Oscar nominations will be announced on Tuesday, January 23rd. pic.twitter.com/yEh0jPezPW

— The Academy (@TheAcademy) January 11, 2024