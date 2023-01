Vivek Agnihotri | నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్‌ డైరెక్టర్లతో వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి సినిమా.. వివరాలివే

January 26, 2023 / 06:02 PM IST

సాధారణంగా నేషనల్‌ అవార్డు విన్నింగ్‌ డైరెక్టర్‌ కాంపౌండ్‌ నుంచి ఏదైనా సినిమాకానీ, వెబ్‌ సిరీస్‌ కానీ వస్తుందంటే అంచనాలు భారీగానే ఉంటాయి. అలాంటిది ఆరుగురు నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్‌ డైరెక్టర్ల కాంబినేషన్‌లో సినిమా రాబోతుందంటే క్రేజ్ మామూలుగా ఉండదు. ఇపుడలాంటి వార్తే బీటౌన్‌ సర్కిల్ లో రౌండప్ చేస్తోంది.

రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా అరుదైన కలయికలో సినిమా రాబోతున్నట్టు ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్ ఫేం వివేక్‌ రంజన్‌ అగ్నిహోత్రి (Vivek Ranjan Agnihotri) తెలియజేశారు. దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసి గుర్తింపునకు నోచుకోని వీరుల కథలను ఐదుగురు దర్శకులతో కలిసి సినిమాగా చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు వివేక్ అగ్నిహోత్రి ట్వీట్ చేశాడు. ఈ చిత్రానికి One Nation టైటిల్‌ ఫిక్స్ చేశారు.

వివేక్‌ రంజన్‌ అగ్నిహోత్రితోపాటు ప్రియదర్శన్‌, చంద్రప్రకాశ్ ద్వివేది, జాన్ మాథ్యూ మాథన్‌, మజు బొహరా, సంజయ్ పురన్‌ సింగ్ చౌహాన్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగస్వామ్యం కాబోతున్నారు. వివేక్ అగ్నిహోత్రి ప్రస్తుతం ది వాక్సిన్ వార్ షూటింగ్‌తో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ మూవీలో వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి సతీమణి పల్లవి జోషి, అనుపమ్‌ ఖేర్‌, కాంతార ఫేం సప్తమి గౌడ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Six National Award winners will tell the untold tales of India's unsung heroes who dedicated their lives for 100 years to keep India as #OneNation.

Priyadarshan

Vivek Ranjan Agnihotri

Dr Chandra Prakash Dwivedi

John Methew Mathan

Maju Bohara

Sanjay Puran Singh Chauhan pic.twitter.com/tAC2SO151l

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 26, 2023