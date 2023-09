Gaami | గెట్‌ రెడీ.. ఫైనల్‌గా గామి అప్‌డేట్ ఇచ్చిన విశ్వక్‌సేన్‌

Gaami | టాలీవుడ్ హీరో విశ్వక్ సేన్‌ (Vishwak Sen) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి గామి (Gaami). ఇప్పటికే విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం పలు కారణాల వల్ల వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఫైనల్‌గా ఇన్నాళ్లకు గామి అప్‌డేట్ అందించాడు విశ్వక్‌సేన్‌.

September 5, 2023 / 08:10 PM IST

Gaami | టాలీవుడ్ హీరో విశ్వక్ సేన్‌ (Vishwak Sen) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. విశ్వక్‌ సేన్‌ నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి గామి (Gaami). చాలా కాలం క్రితమే లాంఛ్ అయి.. ఇప్పటికే విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం పలు కారణాల వల్ల వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఫైనల్‌గా ఇన్నాళ్లకు గామి అప్‌డేట్ అందించాడు విశ్వక్‌సేన్‌. గామిలో తన పాత్రకు డబ్బింగ్‌ పూర్తి చేశాడు విశ్వక్‌సేన్‌. డబ్బింగ్ స్టూడియోలో ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేస్తూ.. మరిన్ని సర్‌ప్రైజ్‌ రాబోతున్నాయని హింట్ ఇచ్చాడు.

హీరోయిన్ చాందినీ చౌదరి (Chandini Chowdary) కూడా డబ్బింగ్ పూర్తి చేసింది. అంతేకాదు టీం నుంచి సర్ ప్రైజ్‌ ఉండబోతుందని హింట్ ఇచ్చాడు. అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో విశ్వక్‌ సేన్‌ అఘోరాగా కనిపించబోతున్నాడు. విద్యాధర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో ఎంజీ అభినయ, మహ్మద్‌ సమద్‌, దయానంద్‌ రెడ్డి, హారికా ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వీ సెల్యూలాయిడ్‌ సమర్పణలో కార్తీక్ శబరీష్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

VS 11 ప్రాజెక్ట్‌ రెగ్యులర్ షూటింగ్ మే రెండో వారంలో షురూ కానుంది. ఈ చిత్రంలో అంజలి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. యువన్ శంకర్ రాజా ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నట్టు సమాచారం.

ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ నటిస్తోన్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి విశ్వక్‌ సేన్‌ 10 (VS 10). డెమీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. డెబ్యూ డైరెక్టర్ రవితేజ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. విశ్వక్ సేన్‌ నటిస్తోన్న మరో చిత్రం గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty), అంజలి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. రీసెంట్‌గా విడుదల చేసిన గ్లింప్స్‌ వీడియోతో ఈ సినిమాను డిసెంబర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌.

చాందినీ చౌదరి గామి అప్‌డేట్..

Gaami is finally a wrap! Can’t wait for the world to witness this fantastic film we made 🔥 pic.twitter.com/a9v7E6SytL — Chandini Chowdary (@iChandiniC) May 1, 2023 గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి గ్లింప్స్‌.. విశ్వక్‌సేన్‌, నేహాశెట్టి డ్యాన్స్‌..