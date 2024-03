Gaami | హిట్ కొట్టిన విశ్వక్‌ సేన్‌.. ‘గామి’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ ఎంతంటే.?

March 9, 2024 / 12:47 PM IST

Gaami | టాలీవుడ్ యువ న‌టుడు విశ్వక్‌ సేన్‌ (Vishwak sen) చాందిని చౌదరి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘గామి’ (Gaami). ఈ సినిమాకు విద్యాధర్‌ కాగిత దర్శకత్వం వ‌హించ‌గా.. క్రౌడ్‌ ఫండింగ్‌లో భాగంగా చేసిన ఈ సినిమాకు కార్తీక్‌ శబరీష్ నిర్మాత‌. ఇక ఈ చిత్రం మ‌హాశివ‌రాత్రి కానుక‌గా మార్చి 08న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. ఫ‌స్ట్ డే ఫ‌స్ట్ షో నుంచే పాజిటివ్ టాక్ రావ‌డంతో ఈ సినిమాకు మంచి క‌లెక్ష‌న్స్ వ‌స్తున్నాయి. ఇక ఈ సినిమా మొద‌టిరోజు క‌లెక్ష‌న్స్ చూసుకుంటే వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా రూ.9 కోట్ల వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. అయితే రానున్న రెండు రోజులు వీకెండ్ కావ‌డం.. పెద్ద సినిమాలేవి థియేట‌ర్‌లో లేక‌పోవ‌డం వ‌ల‌న మూవీ క‌లెక్ష‌న్స్ మ‌రింత పెరిగే అవ‌కాశం ఉంది.

మానవ స్పర్శ లేని జీవితాన్ని ఊహించలేం. అలాంటి సమస్యనే ఎదుర్కొంటున్న అఘోర శంకర్‌ హిమాలయాల్లో చేసే సాహసోపేతమైన ప్రయాణమే ఈ చిత్రం. అభినయ, మహ్మద్ సమద్, హారిక పెడద, దయానంద్ రెడ్డి, శాంతి రావు, మయాంక్ పరాఖ్, జాన్ కొట్టోలీ, బొమ్మ శ్రీధర్, రజనీష్ శర్మ, శరత్ కుమార్ తదిత‌రులు ఈ సినిమాలో కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

EPIC RESPONSE for 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗧𝗛𝗧𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗘𝗣𝗜𝗖 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗧𝗘𝗟𝗨𝗚𝗨 𝗖𝗜𝗡𝗘𝗠𝗔 ❤‍🔥#Gaami collects a gross of 9.07 CRORES on Day 1 💥💥💥

A sensational first weekend on cards with fast fillings all over 🔥

🎟️ https://t.co/0TGR8W4swh pic.twitter.com/earbDs6vGz

— Chandini Chowdary (@iChandiniC) March 9, 2024