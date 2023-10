October 15, 2023 / 09:20 PM IST

Vishal 34 | మార్క్ ఆంటోనీ సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న విశాల్ (Vishal) ప్రస్తుతం విశాల్‌ 34 (Vishal 34)‌తో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. విశాల్‌ 34 అనౌన్స్ మెంట్‌ పోస్టర్‌ను ఇప్పటికే లాంఛ్ చేయగా.. చుట్టూ గన్స్‌, కత్తులు కనిపిస్తూ.. మధ్యలో స్టెతస్కోప్‌ ఉన్న లుక్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. విశాల్ ఇందులో డాక్టర్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు పోస్టర్‌ లుక్‌తో చెప్పేశాడు డైరెక్టర్‌.

ఇటీవలే తమిళనాడులోని తూతుకూడిలో విశాల్‌ 34 ఇంటెన్స్‌ క్లైమాక్స్‌ను షూట్ చేస్తున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. విశాల్‌ స్టంట్‌ మాస్టర్‌ కనల్ కన్నన్‌తో దిగిన స్టిల్‌ను షేర్ చేయగా.. ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా విశాల్ సెట్స్‌లో దిగిన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ.. ఒకే ఫోటోలో ముగ్గురు మల్టీ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్లతో నిలబడటం చాలా అరుదు .. ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోవాలి. హరి సర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న విశాల్34 టీంలోకి సోదరుడు సముద్రఖని, గౌతమ్‌ మీనన్‌కు స్వాగతం. వచ్చే ఏడాది మళ్లీ ఈ ఫోటోను పోస్ట్ చేసి దర్శకుల సంఖ్యను నలుగురిగా మార్చబోతున్నా. ఆ క్షణం కోసం కూడా ఎదురుచూస్తున్నా.. తుప్పరివాలన్2తో కూడా తర్వరలోనే వస్తాను.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు విశాల్.

ఇప్పుడీ ఫొటో నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఒకేసారి రెండు సినిమాల అప్‌డేట్స్ అందించి అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతున్నాడు విశాల్. మాస్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి హరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. భరణి, పూజ సినిమాల తర్వాత హరి డైరెక్షన్‌లో విశాల్‌ నటిస్తోన్న మూడో సినిమా కావడం విశేషం. హరి డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో ప్రియా భవానీ శంకర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. స్టోన్ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్‌-జీ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Standing with three multi talented directors in one photo is a rarity and a must keep for ever. Welcome on board @menongautham bro and Kani anna in #Vishal34 directed by Hari sir. Gonna post this photo again next year and changing the no to four directors. 🙂 🙂

Looking forward… pic.twitter.com/jd37daz5SJ

— Vishal (@VishalKOfficial) October 15, 2023