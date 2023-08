Mark Antony | మార్క్‌ ఆంటోనీ సెకండ్ సింగిల్‌ టైం ఫిక్స్‌.. సింగర్‌ ఎవరో తెలుసా‌..? అంటోన్న మేకర్స్

August 20, 2023 / 08:03 PM IST

Mark Antony | తెలుగు, తమిళం సుపరిచితుడైన విశాల్‌ (Vishal) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం మార్క్‌ ఆంటోనీ (Mark Antony). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఎస్‌జే సూర్య, సెల్వ రాఘవన్‌, సునీల్‌ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం నుంచి సెకండ్‌ సింగిల్‌ తెలుగు వెర్షన్‌ I Love U Ne మరో మూడు రోజుల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. ఈ పాట పాడిన సింగర్ ఎవరో తెలుసా..? అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

విశాల్‌ ఈ చిత్రంతో ప్లే బ్యాక్ సింగర్‌గా తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడని ఇప్పటికే ఓ న్యూస్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సాంగ్‌ను పాడిందెవరో కాదు.. హీరో విశాల్‌ అయి ఉంటాడని తెగ చర్చించుకుంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌, అభిమానులు. గ్యాంగ్ స్టర్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లతోపాటు టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. మార్క్‌ ఆంటోనీకి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్ బ్యాక్ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రాన్ని మినీ స్టూడియో బ్యానర్‌పై వినోద్‌ కుమార్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూవ‌ర్మ (Ritu Varma) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. విశాల్ మరోవైపు స్వీయ‌ దర్శకత్వంలో తుప్పరివాల‌న్ 2 మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ డిటెక్టివ్ ఫిల్మ్‌ను హోంబ్యాన‌ర్ విశాల్ ఫిలిం ఫ్యాక్టరీపై విశాల్ స్వయంగా నిర్మిస్తున్నాడు. విశాల్ 34కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు.

సింగర్‌ ఎవరో తెలుసా‌..?

Mamae, We are ready with #MarkAntonySecondSingle – I Love U Di (Tamil) & I Love U Ne (Telugu) any guesses about the Singer ?#ILoveUDi #ILoveUNe#MarkAntony #MarkAntonyFromSep15 @Adhikravi pic.twitter.com/TKCfGFfEqQ

— Vishal (@VishalKOfficial) August 20, 2023