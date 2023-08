Sukumar | విరూపాక్ష టీమ్‌ ఈజ్‌ బ్యాక్‌.. ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తున్న ప్రీలుక్‌ పోస్టర్‌..!

August 14, 2023 / 11:18 AM IST

Karthik Dandu Next Movie | ఈ ఏడాది మోస్ట్‌ ప్రాఫిటెబుల్‌ మూవీస్‌లో విరూపాక్ష ఒకటి. యాభై కోట్ల మార్కెట్‌ కూడా లేని మెగా మేనల్లుడిని ఏకంగా వంద కోట్ల హీరోను చేసింది. బ్లాక్‌ మేజిక్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు కార్తిక్‌ దండు దర్శకుడు. తొలి సినిమాకే ఆ స్థాయిలో అవుట్‌ పుట్‌ ఇచ్చాడంటే మాములు విషయం కాదు. ప్రీ పోస్టర్‌ నుంచి సినిమాపై కార్తిక్‌ మంచి హైప్‌ను క్రియేట్‌ చేశాడు. ఇక టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు కూడా ఆహా ఓహో అనే రేంజ్‌లో ఉండటంతో ఆటోమేటిక్‌గా విరూపాక్షపై తిరుగులేని బజ్‌ ఏర్పడింది. ప్రేక్షకుల అంచనాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా కార్తిక్‌ సినిమాను ఆసక్తికరంగా తెరకెక్కించాడు. ఆయన టేకింగ్‌, విజన్‌కు సుకుమార్‌ బలం తోడవ్వడంతో విరూపాక్ష సంచలన విజయం సాధించింది.

మెగా మేనల్లుడు సైతం తన నటనతో సినిమాను వేరే లెవల్‌కు తీసుకెళ్లాడు. ఇక నిర్మాత బీవీఎస్‌ఎన్ ప్రసాద్‌ గ్రాండియర్‌గా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. బడ్జెట్‌ విషయంలో ఏ మాత్రం రాజీ పడకుండా సినిమాను నిర్మించాడు. కాగా ఇప్పుడు ఈ ట్రియో మరో సినిమా కోసం చేతులు కలిపింది. దర్శకుడు కార్తిక్‌ దండు, సుకుమార్‌, బివిఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌లు కలిసి మరో సినిమాకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఏదో అన్వేషణలో భాగంగా ముగ్గురు వ్యక్తులు గుహల్లో వేలాడుతున్నట్లు పోస్టర్‌ను అద్భుతంగా డిజైన్‌ చేశారు. తనకు సక్సెస్‌ ఇచ్చిన థ్రిల్లర్‌ జానర్‌నే కార్తిక్‌ దండు మళ్లీ పట్టుకున్నాడు. కాకపోతే ఈ సారి దానికి మైథాలజీని యాడ్‌ చేశాడు.

ప్రీలుక్‌ పోస్టర్‌తోనే సినిమాపై వీర లెవల్లో అంచనాలు నెలకొల్పారు. అయితే ఈ సినిమా హీరో ఎవరా అన్నది ఇంకా రివీల్‌ చేయాలేదు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.

The Team Of #Virupaksha is back! 💥

Get ready to believe in the unbelievable, this time it’s a MYTHICAL THRILLER 🔥

Directed by @karthikdandu86 🎬

Produced by @SVCCofficial & @SukumarWritings 💰

Pre-Production Works Begins From Today! ✨

Stay tuned for more details soon! pic.twitter.com/LboCQU2nOu

— SVCC (@SVCCofficial) August 14, 2023