Virupaksha Movie | షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న విరూపాక్ష మూవీ

March 31, 2023 / 12:54 PM IST

Sai Dharam Tej | మెగా మేనల్లుడు సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ డిఫరెంట్‌ జానర్‌లో సినిమాలు చేస్తున్న రావాల్సినంత గుర్తింపు మాత్రం రావడం లేదు. ఆయన సినిమాలను జనాలు ఆదరిస్తున్నా.. కమర్షియల్‌గా భారీ విజయాలు సాధించలేకపోతున్నాయి. ప్రస్తుతం సాయిధరమ్‌ రెండు సినిమాలను సెట్స్ మీదు ఉంచాడు. అందులో విరూపాక్ష ఒకటి. కార్తిక్‌ దండు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతూ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాపై మెగా ఫ్యాన్స్‌లో భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. దానికి తగ్గట్లే ఇటీవలే రిలీజైన టీజర్‌ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. మిస్టరీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఏప్రిల్‌ 21న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం వరుస అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై ఆసక్తి క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్‌ పార్ట్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. ఒక్క పాట మినహా మొత్తం షూటింగ్‌ను కంప్లీట్‌ చేసుకున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు కాస్ట్‌ అండ్‌ క్రూతో ఉన్న ఫోటోను షేర్‌ చేశారు. ఈ సినిమా కథ విషయానికొస్తే ఒక ఊరిని వరుస చావులు వెంబటిస్తుంటాయి. ఆ చావులకు గల కారణాలు ఏంటీ అని తెలుసుకోవాడానికి హీరో ఆ ఊరికి వెళ్తాడు. అయితే అక్కడ ఆ హీరోకు ఎలాంటి పరిస్థతులు ఎదురయ్యాయి. అసలు ఆ చావుల వెనక ఉన్న మిస్టరీ ఎంటీ అనే ప్రశ్నల చుట్టు కథ తిరుగుందట. బ్లాక్‌ మేజిక్‌ వంటి అంశాలను ఈ సినిమాలో టచ్‌ చేశారని తెలుస్తుంది.

ఈ సినిమాకు సుకుమార్‌ కథ, స్క్రీన్‌ప్లే అందించడంతో పాటు సహా నిర్మాతగాను వ్యవహరిస్తున్నాడు. శ్రీ వెంకటేశ్వరా సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. సాయి ధరమ్‌కు జోడీగా సంయుక్త హెగ్డే నటిస్తుంది. దీనితో పాటుగా సాయిధరమ్‌ తేజ్‌.. పవన్‌ కళ్యాణ్‌తో కలిసి ‘వినోదయ సిత్తం’ రీమేక్‌లో నటిస్తున్నాడు. సముద్రఖని దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాకు త్రివిక్రమ్‌ మాటలు అందిస్తున్నాడు.

It’s a WRAP for #Virupaksha except for one song 🥳

Get ready to witness the Spectacular Mystical World from Apr 21st in theatres.#VirupakshaOnApril21@IamSaiDharamTej@iamsamyuktha_ @karthikdandu86 @AJANEESHB @Shamdatdop @NavinNooli @bkrsatish @SVCCofficial @SukumarWritings pic.twitter.com/Z3L9ISdJT8

— SVCC (@SVCCofficial) March 31, 2023