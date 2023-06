Vinayaka Chaviti Season With Salaar Rapo 20 Here Is Movies List

Ganesh Chaturthi Movies | గణేశ్‌ చతుర్థి సీజన్‌ స్పెషల్‌.. గెట్‌ రెడీ అంటున్న సినిమాలివే

June 30, 2023 / 10:05 AM IST

Ganesh Chaturthi | సాధారణంగా పండుగల సీజన్‌లో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కొత్త సినిమాల సందడి ఉంటుందని తెలిసిందే. అయితే చాలా కాలం తర్వాత ఈ సారి గణేశ్‌ చతుర్థి మూవీ లవర్స్‌ కు చాలా ప్రత్యేకం కాబోతుంది. కరోనా సంక్షోభం తర్వాత తొలిసారి గణేశ్‌ చతుర్థి సీజన్‌లో బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలు సందడి చేయబోతున్నాయి. వీటిలో చంద్రముఖి 2 తమిళ ప్రాజెక్ట్‌ కాగా.. హిందీ సినిమా జవాన్‌ కూడా ఉంది. తెలుగులో సలార్‌, టిల్లు 2, Rapo 20 సినిమాలు వినాయక చవితి ఉత్సవాల బరిలో నిలువబోతున్నాయి.

టిల్లు 2..

యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) నటిస్తోన్న చిత్రం టిల్లు 2 (Tillu Square)‌. సూపర్ హిట్‌ డీజే టిల్లు చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీని సితార ఎంటర్ టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నాగవంశి తెరకెక్కిస్తున్నారు. నరుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 15న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటిస్తూ.. లాంఛ్ చేసిన కొత్త పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

చంద్రముఖి 2..

పీ వాసు డైరెక్షన్‌లో రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2). ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ క్వీన్‌ కంగనా రనౌత్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ కొత్త లుక్‌ విడుదల చేసిన గణేశ్‌ చతుర్థి సీజన్‌లో సినిమా రాబోతుందని తెలియజేశారు. ఈ లుక్‌ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెంచేస్తుంది. చంద్రముఖి 2 చిత్రానికి గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు విన్నర్‌ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు. లైకా ప్రొడ‌క్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్లు, టైటిల్ లుక్ పోస్టర్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

RAPO20 ..

ఎనర్జిటిక్ యాక్టర్ రామ్‌ (Ram Pothineni) నటిస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి RAPO20. మాస్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి బోయపాటి శ్రీను (Boyapati Srinu) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని దసరా కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు గతంలో ప్రకటించిన మేకర్స్‌.. రిలీజ్ డేట్‌ను ప్రీపోన్ చేస్తూ వినాయక చవితి కానుకగా సెప్టెంబర్ 15న విడుదల చేస్తున్నట్టు కొత్త లుక్‌తో తెలియజేశారు. రామ్ పంచెకట్టులో పంట పొలాల మధ్య మంచంపై రిలాక్స్ మూడ్‌లో ఉన్న లుక్‌ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతూ.. సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్‌ చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల (Sreeleela) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

జవాన్..

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారుఖ్ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటిస్తోన్న చిత్రం ‘జవాన్’ (jawan). కోలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. జవాన్‌లో న‌య‌న‌తార ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ సేతుపతి, ప్రియమణి, సన్యా మల్హోత్రా, సునీల్ గ్రోవర్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని హోంబ్యానర్‌ రెడ్ చిల్లీస్ బ్యాన‌ర్‌పై షారుఖ్ ఖాన్‌ తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 7న రాబోతుంది.

సలార్‌..

పాన్ ఇండియా స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్‌ (Prabhas) నటిస్తున్న యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ సలార్‌ (Salaar). కేజీఎఫ్‌ ఫేం ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. శృతిహాసన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. మాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్‌ కీ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. సలార్ సెప్టెంబర్ 28న విడుదల కానుంది.

