October 15, 2023 / 03:22 PM IST

Vikram Movie | లోక‌నాయకుడు క‌మ‌ల్ హాస‌న్ (Kamal Hasan) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో వ‌చ్చిన భారీ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘విక్రమ్‌’. లోకేష్‌ కనగరాజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2022 జూన్ 3న విడుద‌లై ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గర సంచ‌ల‌నాలు సృష్టించింది. త‌మిళంలో ‘బాహుబ‌లి-2’ రికార్డును బ్రేక్ చేసి ఇండ‌స్ట్రీ హిట్‌గా నిలువ‌డ‌మే కాకుండా.. విడుద‌లైన అన్ని ఏరియాల్లో డ‌బుల్ బ్లాక్ బ‌స్టర్‌గా నిలిచింది. చాలా కాలం త‌ర్వాత క‌మ‌ల్‌కు విక్రమ్‌ సినిమా భారీ విజ‌యాన్నిచింది.

ఇదిలా ఉంటే ‘విక్రమ్‌’ సినిమా ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ డిస్నీ+ హాట్‌స్టార్‌ (Disney plus Hotstar)లో ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ మూవీపై తాజాగా ఒక అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాపై డిస్నీ+ హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను ఎత్తివేసింది. దీంతో ఈ మూవీని ఇప్పుడు సబ్‌స్క్రిప్షన్ లేకున్న డిస్నీ+ హాట్‌స్టార్‌లో ఉచితంగా చూడ‌వ‌చ్చు. ఇక ఈ మూవీ తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో ఉచితంగా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

#Vikram is now Streaming for free on Hotstar 🦁🦅🦂#LEO CODE WORD ACCEPTED 😅✅ !!! pic.twitter.com/nwcRahbcRE

— Vijay Social Teamⱽˢᵀ (@TST_Offcl) October 15, 2023