Dhruva Natchathiram | విక్రమ్‌ ఫ్యాన్స్‌ గెట్‌ రెడీ.. ధ్రువ నక్షత్రం కొత్త టీజర్‌

June 8, 2023 / 02:27 PM IST

Dhruva Natchathiram | స్టార్ హీరో చియాన్‌ విక్రమ్‌ (Vikram) వరుస సినిమాల్లో నటిస్తూ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి ధ్రువ నక్షత్రం : యుద్ద కాండం (Dhruva Natchathiram). గౌత‌మ్ వాసు దేవ్ మీనన్ (Gautham Menon) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. మేకర్స్ ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి లాంఛ్ చేసిన ధ్రువ నక్షత్రం పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ట్రైలర్‌ ఫ్యాన్స్ కు విజువల్‌ ట్రీట్ అందిచేలా సాగుతోంది.

తాజాగా మరో అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. మేకర్స్ ధ్రువ నక్షత్రం కొత్త టీజర్‌ త్వరలోనే రానుంది. ఈ చిత్రాన్ని జులైలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రంలో పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూవర్మ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. ఐశ్వర్యారాజేశ్‌, సిమ్రాన్‌, రాధికా ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును ఒండ్రగ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, కొండదువోం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, ఎస్కేప్‌ ఆర్టిస్ట్స్‌ మోషన్స్ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యువ సంగీత దర్శకుడు హరీష్‌ జైరాజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

విక్రమ్‌ మరోవైపు పా రంజిత్‌ దర్శకత్వంలో కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ (కేజీఎఫ్‌)లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న తంగలాన్ చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడు. తంగలాన్ మేకింగ్ గ్లింప్స్‌ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్, నీలమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

