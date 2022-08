August 13, 2022 / 06:38 PM IST

Cobra Movie Third single | చియాన్ విక్ర‌మ్ తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. వెండితెర‌పై ఈయ‌న చేసిన ప్ర‌యోగాల గురించి ప్ర‌త్యేకించి చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. కోలీవుడ్‌లో క‌మ‌ల్ త‌ర్వాత ఎక్కువ‌గా ప్ర‌యోగాలు చేసిందే విక్ర‌మ్ మాత్ర‌మే అని త‌మిళ తంబిలు చెబుతుంటారు. ‘శివ‌పుత్రుడు’, ‘అప‌రిచితుడు’, ‘ఐ’, ‘ఇంకొక్క‌డు’ ఇలా ప‌లు ప్రయోగాత్మ‌క సినిమాలు చేసి విల‌క్ష‌ణ న‌టుడుగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అయితే గ‌త కొంత కాలంగా ఈయ‌న న‌టించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర ఆశించిన స్థాయిలో ఆక‌ట్టుకోలేక‌పోతున్నాయి. ఈ క్ర‌మంలో ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న న‌టించిన ‘కోబ్రా’ పైనే విక్ర‌మ్ ఆశ‌ల‌న్ని పెట్టుకున్నాడు. అజ‌య్ జ్ఞాన‌ముత్తు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో మంచి అంచ‌నాలే ఉన్నాయి. చిత్రం నుండి విడుద‌లైన విక్ర‌మ్ పోస్ట‌ర్‌లు అభిమానుల్లో క్యూరియాసిటీని పెంచాయి. ఎన్నో వాయిదాల త‌ర్వాత ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 30న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుసగా అప్‌డేట్‌ల‌ను ఇస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ చిత్రంలోని థ‌ర్డ్ సింగిల్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు. ఈ చిత్రంలోని ‘తరంగిణి’ అంటూ సాగే మెలోడీయ‌స్ గీతాన్ని ఆగ‌స్టు 16న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన అధీరా సాంగ్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుండి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఈ చిత్రంలో విక్ర‌మ్ ఏడు విభిన్న గెట‌ప్స్‌లో క‌నిపించ‌నున్న‌ట్లు టాక్. స్పై యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో ‘కేజీఎఫ్’ భామ శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. ఏ.ఆర్ రెహ‌మాన్ సంగీత సారథ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియోస్ ప‌తాకంపై ఎస్‌.ఎస్‌.ల‌లిత్ కుమార్ అత్యంత ప్ర‌తిష్టాత్మకంగా నిర్మించాడు. ప్ర‌ముఖ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ ఈ చిత్రంలో ప్ర‌తి నాయ‌కుడి పాత్ర‌లో న‌టించాడు.

#Tharangini – Telugu Song from @chiyaan's #Cobra is set to steal your hearts from August 16th! ❤️

An @arrahman Musical 🎹@AjayGnanamuthu @IrfanPathan @SrinidhiShetty7 @roshanmathew22 @dop_harish @NVR_CinemaOffl @SonyMusicSouth @UrsVamsiShekar#CobraFromAugust31 pic.twitter.com/3OFTNrvBOH

